Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Otelde uyuşturucuyla yakalandılar
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada zanlı mahkemeye çıktı
Girne - Güzelyurt yolundaki kazada...
Gece eve girdi, eline geleni çaldı
Gece eve girdi, eline geleni...
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi
Uyuşturucu ve cinsel içerikli ürünler...
Matbaada hırsızlık! Zanlı mahkemeye çıkarıldı
Matbaada hırsızlık!

Günlük burç yorumları / 5 Temmuz 2022

Astrolog Murat İpek'ten 5 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

05 Temmuz 2022 Salı 20:05
0 Okunma
Günlük burç yorumları / 5 Temmuz 2022
banner48

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 2

Koç

Girişkenliğinizi ve pratik zekanızı daha işlevsel kullanacağınız alanlarda çalışmanız/hizmet vermeniz olası.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 3

Boğa

Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Olumlu ve tatmin sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Objektif tutum her zaman işe yaramayabilir. Aile içinde köprü kurmanız gereken konuları gözden geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Hayallerinize yakın çevrenizden destek var. İdeallerinizi paylaşabileceğiniz samimi ortamlarda bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Ekonomik durumunuzu etkileyen durumlar söz konusu. İş hayatında ve sosyal gruplarda dalgalanmalara dikkat.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 7

Başak

Günün akışına ayak uydururken telaşlı ve aceleci olmamanızda fayda var. Zaten yeterince hızlı ve aktif bir zihne sahipsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Kendinizi aşmak ve daha iyi olmak için planlar yapabilirsiniz. İçe dönük bir enerji bunu gerçekleştirmenize aracı olabilir.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 9

Akrep

Beklentilerinizi daha gerçekçi bir seviyeye getirebilir, yakın etkileşim kuracağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 10

Yay

Emek ve çalışmalarınızın karşılığı somut şekilde karşınıza çıkabilir. Maddi manevi tatmin olacağınız gelişmeler söz konusu.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Değişim ve dönüşüm kapıda. Öğrenilen bilgiler ve edinilen deneyimler farklı bir dünyanın kapısını aralayabilir.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 12

Kova

Kıyıda köşede kalmış sırlar kendini hissettirebilir. Yanlış anlamalar ve yanılsamalara karşı dikkatli olmalısınız.

Günlük burç yorumları (5 Temmuz 2022) - 13

Balık

Eşiniz ya da beraber çalıştığınız insanlarla ortak kanıya varmak uğraştırıcı olabilir. Yaratıcılığı doğrudan aktarmak yerine yansıtabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler:
Günlük Burç Yorumları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Belarus halkı dahil olmamak için her şeyi yapmalı"
"Belarus halkı dahil olmamak için her şeyi yapmalı"
Yunanistan yanıyor!
Yunanistan yanıyor!
Günlük burç yorumları / 4 Temmuz 2022
Günlük burç yorumları / 4 Temmuz 2022










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim