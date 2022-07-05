Günlük burç yorumları / 5 Temmuz 2022

Koç

Girişkenliğinizi ve pratik zekanızı daha işlevsel kullanacağınız alanlarda çalışmanız/hizmet vermeniz olası.

Boğa

Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Olumlu ve tatmin sağlayacak ilişkiler kurabilirsiniz.

İkizler

Objektif tutum her zaman işe yaramayabilir. Aile içinde köprü kurmanız gereken konuları gözden geçirebilirsiniz.

Yengeç

Hayallerinize yakın çevrenizden destek var. İdeallerinizi paylaşabileceğiniz samimi ortamlarda bulunabilirsiniz.

Aslan

Ekonomik durumunuzu etkileyen durumlar söz konusu. İş hayatında ve sosyal gruplarda dalgalanmalara dikkat.

Başak

Günün akışına ayak uydururken telaşlı ve aceleci olmamanızda fayda var. Zaten yeterince hızlı ve aktif bir zihne sahipsiniz.

Terazi

Kendinizi aşmak ve daha iyi olmak için planlar yapabilirsiniz. İçe dönük bir enerji bunu gerçekleştirmenize aracı olabilir.

Akrep

Beklentilerinizi daha gerçekçi bir seviyeye getirebilir, yakın etkileşim kuracağınız aktivitelerde bulunabilirsiniz.

Yay

Emek ve çalışmalarınızın karşılığı somut şekilde karşınıza çıkabilir. Maddi manevi tatmin olacağınız gelişmeler söz konusu.

Oğlak

Değişim ve dönüşüm kapıda. Öğrenilen bilgiler ve edinilen deneyimler farklı bir dünyanın kapısını aralayabilir.

Kova

Kıyıda köşede kalmış sırlar kendini hissettirebilir. Yanlış anlamalar ve yanılsamalara karşı dikkatli olmalısınız.

Balık

Eşiniz ya da beraber çalıştığınız insanlarla ortak kanıya varmak uğraştırıcı olabilir. Yaratıcılığı doğrudan aktarmak yerine yansıtabilirsiniz.