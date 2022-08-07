Günlük burç yorumları / 7 Ağustos 2022

Koç
Anlam arayışına çıkabilir, kendinizi ve hayatınızı daha özel hissettirecek şeylerin peşine düşebilirsiniz.
Boğa
Görmezden gelinen ve sümen altı edilen konularla yüzleşebilirsiniz. Kendinize katkı sağlayacak olaylar söz konusu.
İkizler
Ortaklıklar ve ilişkiler üzerine bekleyen anlaşmalarınızı değerlendirebilir, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.
Yengeç
Günlük hayatın ritmini etkileyecek aktivitelerden uzak durmayı tercih edebilir, sağlığınıza özen gösterebilirsiniz.
Aslan
Daha ferah ve rahat bir yaşam biçimini arzulayabilir, günü bu doğrultuda planlayabilirsiniz.
Başak
Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak için ailenizden destek alabilir, gereken motivasyonu tazelemek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Terazi
Kısa seyahatler ve sürpriz geziler nefes aldığınızı hissettirebilir. Sevdiklerinizle oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Akrep
Kendi varlığınızın değerini, güzelliğini anlamak ve farkındalığa kavuşmak için birtakım işaretler alabilirsiniz.
Yay
Sizi siz yapan özelliklerinizle daha fazla öne çıkabilirsiniz, temel motivasyonunuzu paylaşmak için fırsatlar söz konusu.
Oğlak
Esenlik ve huzur dolu vakit geçirmeniz mümkün, kendinizi daha iyi hissettiğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz.
Kova
Katıldığınız toplantılardan yeni bilgiler öğrenebilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.
Balık
Maddi manevi kazanım elde edebileceğiniz gelişmeler söz konusu. İş hayatından yana yüzünüz gülüyor.