Günlük burç yorumları / 7 Ağustos 2022

Koç

Anlam arayışına çıkabilir, kendinizi ve hayatınızı daha özel hissettirecek şeylerin peşine düşebilirsiniz.

Boğa

Görmezden gelinen ve sümen altı edilen konularla yüzleşebilirsiniz. Kendinize katkı sağlayacak olaylar söz konusu.

İkizler

Ortaklıklar ve ilişkiler üzerine bekleyen anlaşmalarınızı değerlendirebilir, olumlu sonuçlar elde edebilirsiniz.

Yengeç

Günlük hayatın ritmini etkileyecek aktivitelerden uzak durmayı tercih edebilir, sağlığınıza özen gösterebilirsiniz.

Aslan

Daha ferah ve rahat bir yaşam biçimini arzulayabilir, günü bu doğrultuda planlayabilirsiniz.

Başak

Kendi ayaklarınızın üzerinde durmak için ailenizden destek alabilir, gereken motivasyonu tazelemek için fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

Terazi

Kısa seyahatler ve sürpriz geziler nefes aldığınızı hissettirebilir. Sevdiklerinizle oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Akrep

Kendi varlığınızın değerini, güzelliğini anlamak ve farkındalığa kavuşmak için birtakım işaretler alabilirsiniz.

Yay

Sizi siz yapan özelliklerinizle daha fazla öne çıkabilirsiniz, temel motivasyonunuzu paylaşmak için fırsatlar söz konusu.

Oğlak

Esenlik ve huzur dolu vakit geçirmeniz mümkün, kendinizi daha iyi hissettiğiniz aktivitelere yönelebilirsiniz.

Kova

Katıldığınız toplantılardan yeni bilgiler öğrenebilir, kendinize yeni hedefler belirleyebilirsiniz.

Balık

Maddi manevi kazanım elde edebileceğiniz gelişmeler söz konusu. İş hayatından yana yüzünüz gülüyor.