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Günlük burç yorumları / 7 Temmuz 2022

Astrolog Murat İpek'ten 7 Temmuz 2022 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…

07 Temmuz 2022 Perşembe 18:38
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Günlük burç yorumları / 7 Temmuz 2022
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Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 2

Koç

Ortaklıklar ve ikili ilişkilerde kendinizi göstermek adeta karşı tarafa kanıtlamak isteyebilirsiniz. Adınızdan büyük harflerle bahsedilmesi olası.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 3

Boğa

İş hayatındaki olumlu gelişmeler cebinize yansıyabilir. Ticari alanlarda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 4

İkizler

Aşk hayatında bugün dilinize hâkim olun derim. Yoğun duygularınızın agresyona dönmesi oldukça kolay olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 5

Yengeç

Birtakım fikirsel kavramlar değişip dönüşüyor, bu durum aile hayatına daha uyumlu ve dengeli bakmanızı sağlayabilir.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 6

Aslan

Sosyal ilişkilerinize destek yakın çevreden geliyor. Her zamanki gibi grup ve topluluklarda parlarken daha şanslı olmanız söz konusu.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 7

Başak

Eğitim ve kariyer alanında çalıştıkça kendinizi daha iyi ve değerli hissetmeniz olası. İçsel kaynaklarınızı çalışma ile ortaya koyabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 8

Terazi

Zarf başka, mazruf başka bugün terazi için. Oysaki olan biten yüzünüzden okunuyor, kendinizi olduğu gibi ifade edin anlamak isteyen anlar.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 9

Akrep

İkili ilişkilere gitmek isterken içinizde halletmeniz gereken konular var. Oldukça derin ve köklü sorunlarla uğraşırken sığlaşmamaya dikkat edin derim.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 10

Yay

Ortamlarda konuşmanız ve tavrınızla karşı cinsin ilgisini çekebilir, yeni ilişkilere yelken açabilirsiniz.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 11

Oğlak

Gündelik hayatta görüştüğünüz kadın arkadaşlarınız ve kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar olabilir. Rutininizin dışına çıkmanız gerekebilir.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 12

Kova

Uzak bulduğunuz fikirlere ısınmanız olası, farklı olana çekilebilirsiniz. Taşınma, seyahat ve yer değiştirme gündeminizde olabilir.

Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2022) - 13

Balık

Yaratıcı enerjinizle soyut alanlardaki çalışmalara yönelebilir, kaçtığınız sorun ve sıkıntıları bu şekilde dışarı aktarabilirsiniz.

Son Güncelleme: 07.07.2022 18:45
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Astrolog Murat İpekBurç Yorumları
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