Günlük burç yorumları / 7 Temmuz 2022

Koç

Ortaklıklar ve ikili ilişkilerde kendinizi göstermek adeta karşı tarafa kanıtlamak isteyebilirsiniz. Adınızdan büyük harflerle bahsedilmesi olası.

Boğa

İş hayatındaki olumlu gelişmeler cebinize yansıyabilir. Ticari alanlarda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz.

İkizler

Aşk hayatında bugün dilinize hâkim olun derim. Yoğun duygularınızın agresyona dönmesi oldukça kolay olabilir.

Yengeç

Birtakım fikirsel kavramlar değişip dönüşüyor, bu durum aile hayatına daha uyumlu ve dengeli bakmanızı sağlayabilir.

Aslan

Sosyal ilişkilerinize destek yakın çevreden geliyor. Her zamanki gibi grup ve topluluklarda parlarken daha şanslı olmanız söz konusu.

Başak

Eğitim ve kariyer alanında çalıştıkça kendinizi daha iyi ve değerli hissetmeniz olası. İçsel kaynaklarınızı çalışma ile ortaya koyabilirsiniz.

Terazi

Zarf başka, mazruf başka bugün terazi için. Oysaki olan biten yüzünüzden okunuyor, kendinizi olduğu gibi ifade edin anlamak isteyen anlar.

Akrep

İkili ilişkilere gitmek isterken içinizde halletmeniz gereken konular var. Oldukça derin ve köklü sorunlarla uğraşırken sığlaşmamaya dikkat edin derim.

Yay

Ortamlarda konuşmanız ve tavrınızla karşı cinsin ilgisini çekebilir, yeni ilişkilere yelken açabilirsiniz.

Oğlak

Gündelik hayatta görüştüğünüz kadın arkadaşlarınız ve kardeşlerinizle ilgilenmenizi gerektiren durumlar olabilir. Rutininizin dışına çıkmanız gerekebilir.

Kova

Uzak bulduğunuz fikirlere ısınmanız olası, farklı olana çekilebilirsiniz. Taşınma, seyahat ve yer değiştirme gündeminizde olabilir.

Balık

Yaratıcı enerjinizle soyut alanlardaki çalışmalara yönelebilir, kaçtığınız sorun ve sıkıntıları bu şekilde dışarı aktarabilirsiniz.