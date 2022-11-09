Günlük burç yorumları / 9 Kasım 2022

KOÇ

Kendi kazanç ve değerleriniz üzerine odaklanabilirsiniz. Merkezinde sizin olduğunuz gelişmeler yaşanabilir.

BOĞA

Ani iniş ve çıkışlar yaşanabilir ancak kararlı yapıda ısrarlı olmanızda fayda var. Bireysel ilerlemeniz gereken durumlar yaşanabilir.

İKİZLER

Oluruna bırakma ve akışa teslim olma teması yoğun. İnat ettiğiniz konularda daha ılımlı bir tavra bürünebilirsiniz.

YENGEÇ

Birden çok durumla aynı anda ilgilenmeniz gerekebilir. Can sıkıcı olayların dahi ders çıkarılacak taraflarıyla yüzleşebilirsiniz.

ASLAN

Mesleki konum ve kariyerinizle ilgili sevindirici haberler gelebilir, özveri gösterdiğiniz alanlarda şanslı hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Seyahat amaçlı planlar yapabilirsiniz. Tutku ve ideallerinizin peşinden gitmeniz için ani fırsatlar çıkabilir.

TERAZİ

Finansal kayıplar ve iniş çıkışlar söz konusu. Karar alırken emin ve sağlam adımlar atmanızda fayda var.

AKREP

İlişkilerinizde baskın bir karakter gösterebilirsiniz. Etkileşim kurduğunuz diğer insanlara karşı daha anlayışlı olun derim.

YAY

Günlük hayatınızda hükmedici bir rol üstlenirken uzaklaşmak istediğiniz durumlar olabilir, konfor alanınızda kalmayı tercih edebilirsiniz.

OĞLAK

Çekim ve cazibenin yoğunluğu değerlendirmeniz için uygun fırsatlar yaratıyor, aşk hayatında olumlu gelişmeler olabilir.

KOVA

Aile saadetini çoğaltan, sevindirici haberler alabilirsiniz. Güçlü hissedeceğiniz anlar yaşanması mümkün.

BALIK

Yakın çevre ile birlikte olmak, yeni girişimlerde bulunmak söz konusu olabilir.