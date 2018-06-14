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Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, görevinden istifa etti...

14 Haziran 2018 Perşembe 09:59
Gürcistan Başbakanı istifa etti

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili, görevinden istifa etti.

Başkent Tiflis'teki hükümet binasında düzenlenen basın toplantısında istifasını açıklayan Kvirikaşvili, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin dün düzenlenen siyasi konseyi toplantısında parti lideri Bidzina İvanişvili ve üyeleri ile arasında bazı konularda fikir ayrılığının ortaya çıktığını ifade ederek, "İktidardaki takım ve benim aramda bazı konularda fikir ayrılıkları ortaya çıktı. Tam olarak benim başkanlığımdaki hükümet tarafından uygulanan ekonomi politikası üzerinde konuşuldu. Özelikle belirtmek isterim ki son aylarda bir takım temel konularda parti başkanıyla aramızda farklı görüşlerimiz bulunuyordu." diye konuştu.

Son yıllarda Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinde etkili adımlar attıklarını belirten Kvirikaşvili, son dönemlerde bölgedeki ekonomik krize rağmen Gürcistan ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini savundu. 

Giorgi Kvirikaşvili, 30 Aralık 2015'ten bu yana Başbakanlık görevinde bulunuyordu.

Gürcistan anayasasına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi 7 gün içerisinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'ne sunması gerekiyor.

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Margvelaşvili'nin parlamentoya bir hafta içinde yeni kabine listesini göndermesi gerekiyor. 

TİFLİS'TEKİ PROTESTOLARDA HÜKÜMETİ İSTİFAYA ÇAĞIRMIŞLARDI 

Başkent Tiflis'te, geçen yıl yaşanan bir kavga sırasında 2 öğrencinin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan 2 zanlıdan birinin mahkemece salıverilmesinin ardından düzenlenen protestolar 11 Haziran'a kadar sürdü.

Yaklaşık 6 ay önce Tiflis'in 51. Okul'un öğrencileri Davit Salaridze ve Levan Dadunaşvili'nin bir kavga sırasında öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma sürecine güvenmediğini ifade eden Salaridze'nin babası Zaza Salaridze'nin 31 Mayıs'ta başlattığı protestolarda

Saralidze ve onu destekleyenler hükümeti istifaya çağırmıştı. 

Öldürülen öğrenci Davit Salaridze'nin babası Zaza Salaridze'nin 1 Haziran'da yaptığı çağrıyla başsavcılık binası önünde toplananlar, Gürcistan Başsavcısı İrakli Şotadze'ye istifa çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine Şotadze de görevinden istifa etmişti.
 

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