Gürcistan'da bireysel esrar kullanımı yargı kararıyla serbest

Gürcistan Anayasa Mahkemesi bireysel esrar kullanımının hapisle cezalandırılmaması gerektiğine ilişkin geçen yıl açılan bir davayı karara bağlandı.

Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, mahkemenin, bireysel esrar tüketiminin suç sayılmayacağına hükmettiği belirtilirken "Mahkeme, esrarın münferit kullanımının cezalandırılmasının kamu düzeninin sağlanması için doğru bir uygulama olmadığını tespit etmiştir" ifadesi kullanıldı.

Ancak maheme esrar tüketimi nedeniyle para cezası verilmesi hükümünü kaldırmadı. Ülkede esrarın satışı ve satın alınması hala suç sayılıyor.

Aynı mahkeme 2015'te 70 grama kadar kuru esrarın kullanımının yasallaştırılmasına hükmetmişti.

2016 Eylül'de ise mahkeme yine 70 grama kadar olan mükerrer kullanım için hapis cezasını kaldırmıştı.

Bazı siyasetçiler esrar satışının da suç kapsamına girememesi konusunda yasal düzenleme yapılmasını talep etti.