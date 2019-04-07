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Gürcistan'da elektrikli araçlar üretilecek

Çinli otomotiv şirketi Changan'ın, Gürcistan'ın Kutaisi kentinde 2020 yılından itibaren elektrikli araçlar üreteceği bildirildi.

07 Nisan 2019 Pazar 17:09
Gürcistan'da elektrikli araçlar üretilecek
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Güney Kafkasya'da ekolojik ürünlerin üretilmesi yönünde çalışan ilk endüstriyel işletme grubuna ilişkin sunum Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapıldı.

Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde ekolojik sorunlar yaşandığını ancak bunları çözmek için çeşitli projeler gerçekleştireceklerini ifade etti.

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"2020'den itibaren elektrikli araçları piyasaya sağlayabiliyoruz" 

Bu sorunların çözülmesi yönünde Çinli otomotiv şirketi Changan'ın, Gürcistan'da elektrikli araçlar üreteceğini aktaran Bakhtadze, "2020'den itibaren elektrikli araçları piyasaya sağlayabiliyoruz." dedi.

Araçların ülkesinin Kutaisi kentinde üretileceğini bildiren Bakhtadze, "Fabrikanın kapasitesi 40 bin araç olacak. Bunun yüzde 50'si, yani 20 bini iç pazar için üretilecek, diğer 20 bini ise AB'ye ihraç edilecek. Araçların üzerinde 'Made in Georgia' olacak. Bu büyük bir başarıdır." şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
GürcistanElektrikli Araçlar
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