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Gurja Dağı'nda kaybolan 9 kişiden kötü haber

Güney Asya ülkesi Nepal'deki Gurja Dağı'nda zirve tırmanışı yaparken kar fırtınasında kaybolan 5 Güney Koreli dağcı ile 4 Nepalli rehberin cesetlerinin yeri tespit edildi

14 Ekim 2018 Pazar 09:53
Gurja Dağı'nda kaybolan 9 kişiden kötü haber

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki Gurja Dağı'na tırmanırken dün gece çıkan kar fırtınası nedeniyle kaybolan ve kendileriyle irtibat kesilen 5 Güney Koreli dağcı ile onlara kılavuzluk eden 4 Nepalli rehber yaşamını yitirdi.

Grubu aramak üzere dağcıların ana kampının olduğu bölgeye giden helikopter ile 9 kişinin cesetlerinin yeri havadan tespit edildi ancak kurtarma ekibi kötü hava koşulları nedeniyle bölgeye inemedi.

Güney Koreli dağcılar ve rehberleri, Gurja Dağı'nın 7 bin 193 metredeki zirvesine çıkmayı amaçlıyordu.

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Son Güncelleme: 14.10.2018 09:55
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