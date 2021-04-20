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Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs toplantısına katılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsviçre'nin Cenevre kentinde gelecek hafta garantör ülkelerin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya katılacak.

20 Nisan 2021 Salı 16:22
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Guterres, Cenevre'deki Kıbrıs toplantısına katılacak

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, haftalık olağan basın toplantısında, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde düzenlenecek toplantıya ilişkin soruları cevapladı.

Sözcü Vellucci, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bir araya geleceği toplantıları takip edecek basın mensupları için akreditasyon sürecini henüz başlatmadıklarını söyledi.

BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleşecek konferansa kimlerin ve kaç kişinin akredite edilebileceğini belirlemeden önce koronavirüs salgınının risklerinin değerlendirildiğini vurgulayan Vellucci, birkaç gün içinde akreditasyona ilişkin detayları paylaşacaklarını aktardı.

Vellucci, gayriresmi formattaki konferansa BM Genel Sekreteri Guterres'in de katılacağını belirterek "Kısa zaman içinde (Guterres'in) seyahat detaylarına ilişkin duyuru yapacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Rum kesimi ile Yunanistan'ın çözümü reddettiğini bildirmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 16 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kıbrıs'ta çözüm arayışında 53 sene müzakere edildiğini anımsatarak bu süre zarfında Kıbrıs Türk halkıyla hiçbir şeyi paylaşmak istemeyen Rum kesimi ve destekçisi Yunanistan'ın, tüm çözüm önerilerini ya referandumda ya da masada reddettiğini bildirmişti.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayriresmi toplantıya ilişkin soru üzerine, daha önce de Crans Montana'daki görüşmelerde Türk tarafının, "federasyon için son kez müzakere ettiklerini" muhataplarına ilettiklerini kaydetmişti.

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