Guterres: Çözüm perspektifleri hala canlı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik rapor taslağında UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha, uzatılmasını önerdiği belirtildi.

Rum basınına göre BM Genel Sekreteri Guterres, rapor taslağında ayrıca, Kıbrıs sorunundaki kapsamlı çözüm perspektiflerinin hala canlı olduğuna da işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan gazeteler BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi’ne yönelik rapor taslağında UNFICYP’in görev süresinin altı ay daha, 31 Temmuz 2019 tarihine kadar, uzatılmasını önerdiği belirtti.

Rum basını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Güvenlik Konseyi üyelerine gönderdiği UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin rapor taslağına geniş bir şekilde yer verdi.

Gazeterler, Guterres’in Cuma akşamı, Güvenlik Konseyi üyelerine verdiği raporun, gayri resmi suretinde, Kıbrıs sorunundaki kopyasında, Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözüm perspektiflerinin hala canlı olduğunu yinelediğini belirtti.

Guterres’in, öncesinde, “referans şartlarında” anlaşmaya varılması gerektiğini vurgularken, liderlere ve garantörlere, BM karşısındaki “yapıcı taahhütlerine ” devam etmeleri çağrısında bulunduğunu belirten gazeteler, Guterres’in rapor taslağında, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, üç garantör ülkenin temsilcileri ve AB’nin Kıbrıs ile ilgili konferansa gözlemci olarak katıldığını ekleyerek, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile görüşmelerini sürdürdüğünü dile getirdiğini yazdı.

Haberlere göre Guterres, taslak çerçevesinde, iyi niyet misyonundan ve 15 Ekim tarihli raporundan da söz etti.

Guterres’in raporunun, genel hatlarıyla, bir öncekinin aynısı olduğunu, buna ek olarak son altı ay içerisinde olan olayların kaydedildiğini yazan gazeteler, Guterres’in, sonuç vermeyen sonu olmayan süreçler ve “öngörülebilir ufuk” vurgusu yaparak dolaylı olarak zaman takviminden bahsettiğini de yazdı.

Haberlere göre Guterres, müzakerelerin geleceğine ilişkin belirsizliğin, siyasi taahhüdü etkilediğinin ayrıca Ada’nın yeniden birleşmesine ilişkin desteğin sabote edilmesini tehlikeye attığının görüldüğünü belirtti.

Doğu Akdeniz’deki tatbikatlar ve hidrokarbon konusunda Guterres, hidrokarbon konusunun, bölgesel işbirlikleri için önemli fırsatları sunduğunu ancak buna eş zamanlı olarak Kıbrıs çevresindeki sondaj çalışmaları ve faaliyetlerin gerginlik kaynağı olduğunu vurguladı.