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Guterres ekim sonunda Türkiye'de

BM Genel Sekreteri Guterres ekim sonunda Türkiye'yi ziyaret edecek.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:51
Guterres ekim sonunda Türkiye'de

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak için ekim ayının sonunda Türkiye'ye gelecek.

AA muhabirinin BM kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Guterres ekim ayının sonunda Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek. 

Guterres, 31 Ekim'de Türkiye'nin ara buluculuk alanındaki başlıca faaliyetlerinden biri olan İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılacak. 

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