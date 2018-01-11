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Guterres Kolombiya'ya gidecek

Devlet Başkanı Santos'la bir araya gelecek Guterres, ülkede silah bırakan Farc militanlarının bulunduğu kamplardan birini de gezecek... .

11 Ocak 2018 Perşembe 11:00
Guterres Kolombiya'ya gidecek
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kolombiya'nın barış çabalarına destek" amacıyla bu ülkeyi ziyaret edecek.

BM Kolombiya Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in Kolombiya'daki çalışma ziyaretine 13 Ocak'ta Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'la bir araya gelerek başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da gerçekleşecek görüşmede hükümet üyeleri ve güvenlik güçlerinin temsilcilerinin de bulunacağı bilgisi paylaşıldı.

Guterres'in sivil toplum kuruluşları ve BM'nin Doğrulama Misyonu temsilcileriyle de bir araya geleceği belirtilen açıklamada, ayrıca pazar günü Meta yönetim bölgesi kırsalında silah bırakan FARC militanlarının bulunduğu Eğitim ve Topluma Dönüş Alanı'nı ziyaret edeceği duyuruldu.

Programının sonunda basın toplantısı düzenleyecek Guterres'in pazartesi günü ülkeden ayrılması bekleniyor.

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