Guterres: "Kuzey Kore ile savaş önlenebilir"

Birleşmiş Miletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kore ile savaşın önlenebilir olduğunu, gerginliğin azaltılmasına ilişkin umut veren işaretler gördüğünü ve açılan fırsat pencerelerinin kaçırılmaması gerektiğini söyledi.

Guterres, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözlerine ilişkin bir soruya Guterres, ilişkilerin karşılıklı saygıya dayanması gerektiği, göçmenlerin gittikleri ülkelere pozitif katkılarının olduğu ve göçmenlerin etnik ve dini farklılıklarına saygı gösterilmesi gerektiği yanıtını verdi.

Kuzey Kore ile yaşanan "nükleer gerginliğe" de değinen Guterres, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları çerçevesinde Güney Kore ile Kuzey Kore arasında başlayan görüşmelerin önemine işaret etti.

Güney ve Kuzey Kore arasında doğrudan görüşmeler yapılması çağrısında bulunan Guterres, "Kuzey Kore ile savaşın önlenebilir olduğuna inanıyorum, umut veren işaretler var ve açılan fırsat pencerelerinin kaçırılmaması gerek." dedi.

Guterres, ABD'nin BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı finansal desteği kesmesinin "çok ciddi sorunlar" yaratacağı değerlendirmesini yaptı.

İsrail ve Filistin arasındaki soruna iki devletli çözüm bulunması konusunda BM'nin kararlı olduğunu ve her türlü çabayı göstermeye devam edeceğini belirten Guterres, tek taraflı atılan bütün adımlara ve İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerine karşı olduklarını vurguladı.

