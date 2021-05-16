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Guterres'ten Gazze ve İsrail'deki tüm taraflara "çatışmaları bir an önce sona erdirme" çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, tüm taraflara Gazze ve İsrail'de acil bir şekilde çatışmalara son verme çağrısında bulundu.

16 Mayıs 2021 Pazar 09:18
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Guterres'ten Gazze ve İsrail'deki tüm taraflara "çatışmaları bir an önce sona erdirme" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, tüm tarafları Gazze ve İsrail'deki çatışmalara bir an önce son vermeye çağırıyor." ifadesine yer verdi.

Bölgede artan askeri gerilimin büyük acılara ve yıkıma sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Söz konusu gerilim, ne yazık ki aralarında çocukların da olduğu çok sivil kayba yol açtı. Bu çatışmalar, kontrol edilemez bir güvenlik krizine ve insani krize yol açma ve sadece işgal altındaki Filistin topraklarında ya da İsrail'de değil tüm bölgede aşırıcılığı besleme potansiyeline sahiptir." uyarısında bulundu.


Tarafların, çatışmaların bir an önce durması için ara buluculuk çabalarının yoğunlaşmasına izin vermesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, BM'nin bu süreçlerde aktif rol aldığı ve bu sürecin Gazze'dekilere insani yardımın ulaştırılması açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı.


Açıklamada, "Guterres, sadece sürdürülebilir siyasi bir çözümün, kalıcı barışa götüreceği görüşünü bir kez daha vurguluyor. Guterres, Orta Doğu Dörtlüsü yoluyla da dahil olmak üzere, Filistin ve İsraillilerin çatışmayı, BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara dayanarak çözmelerine desteğini bir kez daha dile getirdi" bilgisi paylaşıldı.

Son Güncelleme: 16.05.2021 09:26
Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinKudüsDünyaBM Genel Sekreteri GuterresGuterres
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