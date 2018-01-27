Guterres'ten Güney Sudanlı siyasilere ağır eleştiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güney Sudan’daki siyasi tarafları ağır şekilde eleştirerek, “Hayatımda şimdiye kadar kendi halkına bu kadar az ilgi gösteren bir siyasi elit görmedim." dedi.

Guterres, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da Afrika Birliği, BM ve Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) arasında Güney Sudan’daki barış sürecine ilişkin yapılan istişare toplantısında konuştu.

Üç kurumun Güney Sudan’daki barışın sağlanabilmesi için attığı adımları "başarılı" bulduğunu ifade eden Guterres, BM’nin IGAD’ın barış anlaşmasının canlandırılması için yürüttüğü tüm çabalara destek olmayı sürdüreceğini söyledi.

Guterres, geçen ay yeniden imzalanan ateşkes nedeniyle IGAD’ın dikkate değer bir kazanım elde ettiğini kaydederek, “Ancak bunun ötesine geçmeye ihtiyacımız var. Bunu söylediğim için üzgünüm ama hayatımda şimdiye kadar kendi halkına bu kadar az ilgi gösteren bir siyasi elit görmedim." diye konuştu.

İç savaşın tamamen son bulması için siyasi taraflar üzerindeki baskıyı devamlı sürdürmenin gerekliliğine işaret eden Guterres, “Ateşkesi ihlal edilen tarafların hesap verebilmesi için Afrika Birliği ve IGAD’ın BMGK'de alınmasını istedikleri herhangi bir karara destek olacağım.” dedi.

Güney Sudanlı taraflar, 21 Aralık 2017’de IGAD öncülüğünde yürütülen müzakerelerde yeniden ateşkes kararı almıştı. Ülkedeki taraflar ateşkesin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden anlaşmanın ihlal edildiğini duyurmuştu. Ateşkesin ihlali sonrasında BM ve Afrika Birliği ortak açıklama yayınlayarak ihlalleri güçlü şekilde kınamıştı.

Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılmışsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.