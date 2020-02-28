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Guterres'ten İdlib'e ilişkin yeni çağrı

BM Genel Sekreteri Guterres, Suriye'nin kuzeybatısında özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu belirterek, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var." dedi.

28 Şubat 2020 Cuma 23:41
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Guterres'ten İdlib'e ilişkin yeni çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında, İdlib'deki çatışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgede özellikle son 24 saatte tırmanışa geçen gerginlik nedeniyle ciddi korku duyduğunu dile getiren Guterres, "Suriye'de süren çatışmalar boyunca bu en endişe verici anlardan biri. Acil bir eylem olmazsa, saat başı daha fazla tırmanma riski var." ifadesini kullandı.

Guterres, çatışmalarda en büyük bedeli sivillerin ödediğine dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Son 3 ay içinde yaklaşık 1 milyon kişi evlerinden kaçtı. Okullara ve tıbbi tesislere hava saldırıları devam etti. Yerlerinden edilmiş ailelerin sığınak aradığı kamplar ve diğer yerler, bombardımana uğradı. Çatışma alanları genişleyip ilerledikçe daha yoğun nüfuslu bölgelere ulaşıldı."

"GERGİNLİKTEN GERİ ADIM ATIN"

Durum tamamen kontrolden çıkmadan acil olarak ateşkes ilan edilmesi gerektiğine işaret eden Guterres, "İlgili kişilerle olan tüm temaslarımda, tek basit bir mesajım oldu; gerginlikten geri adım atın." dedi.

Anahtar Kelimeler:
GuterresİdlibBM Genel SekreteriSuriye
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