Güzellik kraliçesi paraşüt kazasında öldü!

21 yaşındaki TikTok fenomeni ve güzellik kraliçesi, paraşütle atlama kazasında hayatını kaybetti.

Toronto Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi olan Tanya Pardazi’nin 27 Ağustos’ta ilk kez tek başına yerden bin 200 metre yükekten atladığı ve paraşütünün açılmadığı belirtildi.

KURUMDAN AÇIKLAMA

Genç kadının paraşüt eğitimi aldığı Skydive Toronto adlı kurumdan yapılan açıklamada, “Pardazi yedek paraşütün şişmesi için gereken zaman veya irtifa olmaksızın düşük bir irtifada hızla dönen bir ana paraşütü serbest bıraktı. Ona, ana paraşütün arızalandığı senaryoda ikincil paraşütüne nasıl geçileceği öğretildi” ifadelerini kullandı.

2017 Miss Teen Canada güzellik yarışmasında yarı finale yükselen Pardazi, hemen hastaneye kaldırıldığı ve orada öldüğü açıklandı.

"HER SANİYESİNİ DOLU DOLU YAŞADI"

Pardazi’nin arkadaşı Melody Ozgoli, "Tanya, ilk kez tek başına atladı. Yeni ve macera dolu olan her şeye ilgisi vardı. Hayat onun için çok sıkıcıydı ve her zaman yani bir maceraya atılmak isterdi. Gerçekten her saniyesini dolu dolu yaşadı” diye konuştu.

Diğer taraftan Pardazi'nin TikTok'ta 100 bin takipçisi vardı ve burada uzaylılar, sanat tarihi ve hayvan bilimi gibi çeşitli konulardan bahseden videolar yayınladı.

22 Ağustos'ta yayınlanan son videosu Tetris ve Adderall'ın yardımıyla bitirdiği bir bulmaca hakkındaydı.

Ozgoli, ”'Bu bizim için en büyük şok. Kbullenmesi çok zor. Birkaç gün oldu, ama hala inanmıyoruz. Cesurdu ve kalabalıklar içinde parlayan popüler bir insandı. Huzur içinde uyusun” diyerek sonlandırdı.