Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Adadan çıkış yapmak için sahte evrak düzenledi
Adadan çıkış yapmak için sahte...
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Satışa hazır uyuşturucu ile yakalandı
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler

Güzellik kraliçesi paraşüt kazasında öldü!

Kanada'da ilk kez tek başına paraşütle bin 200 metre yüksekten atlayan 21 yaşındaki güzellik kraliçesi paraşütün açılmaması sonucu hayatını kaybetti.

03 Eylül 2022 Cumartesi 20:20
116 Okunma
Güzellik kraliçesi paraşüt kazasında öldü!


21 yaşındaki TikTok fenomeni ve güzellik kraliçesi, paraşütle atlama kazasında hayatını kaybetti.

Toronto Üniversitesi'nde felsefe öğrencisi olan Tanya Pardazi’nin 27 Ağustos’ta ilk kez tek başına yerden bin 200 metre yükekten atladığı ve paraşütünün açılmadığı belirtildi.  

KURUMDAN AÇIKLAMA

Genç kadının paraşüt eğitimi aldığı Skydive Toronto adlı kurumdan yapılan açıklamada, “Pardazi yedek paraşütün şişmesi için gereken zaman veya irtifa olmaksızın düşük bir irtifada hızla dönen bir ana paraşütü serbest bıraktı. Ona, ana paraşütün arızalandığı senaryoda ikincil paraşütüne nasıl geçileceği öğretildi” ifadelerini kullandı. 

2017 Miss Teen Canada güzellik yarışmasında yarı finale yükselen Pardazi, hemen hastaneye kaldırıldığı ve orada öldüğü açıklandı.

"HER SANİYESİNİ DOLU DOLU YAŞADI"

Pardazi’nin arkadaşı Melody Ozgoli, "Tanya, ilk kez tek başına atladı. Yeni ve macera dolu  olan her şeye ilgisi vardı. Hayat onun için çok sıkıcıydı ve her zaman yani bir maceraya atılmak isterdi. Gerçekten her saniyesini dolu dolu yaşadı” diye konuştu.

Diğer taraftan Pardazi'nin TikTok'ta 100 bin takipçisi vardı ve burada uzaylılar, sanat tarihi ve hayvan bilimi gibi çeşitli konulardan bahseden videolar yayınladı. 

22 Ağustos'ta yayınlanan son videosu Tetris ve Adderall'ın yardımıyla bitirdiği bir bulmaca hakkındaydı.

Ozgoli, ”'Bu bizim için en büyük şok. Kbullenmesi çok zor. Birkaç gün oldu, ama hala inanmıyoruz. Cesurdu ve kalabalıklar içinde parlayan popüler bir insandı. Huzur içinde uyusun” diyerek sonlandırdı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de uçak kaçırıldı! Şok tehdit...
ABD'de uçak kaçırıldı! Şok tehdit...
Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı
Gorbaçov son yolculuğuna uğurlandı
Düğünde ilginç uygulama!
Düğünde ilginç uygulama!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim