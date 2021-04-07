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Güzellik yarışmasında kavga çıktı

Pazar günü ulusal televizyonda da yayınlanan ve Colombo kentinde bulunan Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa Tiyatrosu’nda düzenlenen yarışmada, 2020/2021 güzeli unvanına Pushpika De Silva layık görüldü.

07 Nisan 2021 Çarşamba 16:19
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Güzellik yarışmasında kavga çıktı

Sri Lanka’nın en büyük güzellik yarışmasında, Silva’nın güzellik kraliçesi seçildiğinin anons edilmesinin ardından sahnede kavga çıktı. Birincilik ödülünü kazanan 31 yaşındaki Pushpika De Silva, sahnede yaşanan arbedede başından yaralandı.

ZORLA TACINI ALDI

Törende, 2019 güzeli Caroline Jurie, ‘Mrs Sri Lanka’ unvanı kazanarak taca sahip olan Silva’nın boşanmış olduğunu iddia ederek tacı ele geçirdi.

28 yaşındaki eski güzel Jurie, yarışmayı izleyenlere, boşanmış kadınlara taç verilmesinin kurallara aykırı olduğunu söyleyerek tacı ikinci güzele verdi.

Şoke edici görüntülerde Jurie, elinde mikrofonla izleyicilere hitap ederek “Zaten evli ve boşanmış kadınları engelleyen bir kural var, bu yüzden tacı ikinci güzele vermek istiyorum” dedi.

SAHNEDEN KOVDU

Daha sonra elinde bir buket çiçekle halihazırda tacını takmış ve birincilik kuşağı boynuna takılmış De Silva’ya doğru ilerledi. Jurie, kraliçe seçilen De Silva’nın saçına takılmış görünen altın tacı çekiştirmeye başladı.

Tacı Pushpika De Silva’nın başından zorla çekerek çıkaran eski güzel, ikinci seçilen kadına tacı taktı ve De Silva’ya sahneden inmesi gerektiğini söyledi.

Yarışma organizatörleri, Silva’nın eşinden ayrıldığını ancak henüz boşanmadığını açıklayarak yaşananlardan ötürü özür diledi ve Silva’ya tacını iade etti.

KAFA TRAVMASI GEÇİRDİ

Facebook üzerinden yapılan bir paylaşımda, yaşanan arbededen etkilendiği söylenilen güzellik kraliçesinin kafa travması geçirdiği açıklandı

Davranışının utanç verici olduğu ifade edilen Jurie hakkında soruşturma başlatıldı. Eşinden ayrıldığını ancak boşanmadığını söyleyen Bayan De Silva, kısa bir süre sonra Jurie’nin eylemlerine meydan okumak için resmi Facebook sayfasında bir paylaşım yaptı.

31 yaşındaki güzellik kraliçesi, takipçilerine seslenerek “Ayrı yaşamak ve boşanmak tamamen ayrı iki şeydir” diye yazdı. Olayın ardından hastaneye gittiğini ve kafa travması nedeniyle tedavi gördüğünü söyledi.

“UTANÇ VERİCİ”

Kendisine yapılan ‘mantıksız ve aşağılayıcı’ muamele şekli nedeniyle eski güzel Caroline Jurie’ye karşı yasal işlem başlatacağını da sözlerine ekledi.

De Silva sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben hala boşanmamış bir kadınım. Gerçek bir kraliçe, başka bir kadının tacını kapan bir kadın değil, gizlice başka bir kadının tacını süsleyen kadındır!”

Güzellik yarışmasının ulusal direktörü Chandimal Jayasinghe BBC’ye yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradık” dedi ve ekledi:

Anahtar Kelimeler:
Güzellik Yarışması
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