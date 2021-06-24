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Haberleri yarıda kesip maaş alamadıklarını açıkladı: Bizler insanız, ödeme almamız gerekiyor

Zambiya'da bir TV sunucusu, haberleri yarıda kesip kendilerine ücret ödenmediğinden bahsetti. Yayın aniden kesilirken, kanal yönetimi ise sunucunun 'sarhoş olduğunu' iddia etti.

24 Haziran 2021 Perşembe 14:04
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Haberleri yarıda kesip maaş alamadıklarını açıkladı: Bizler insanız, ödeme almamız gerekiyor

Zambiya'da Kabinda Kalimina isimli bir TV sunucusu, haber sunuşunu yarıda keserek kendisine ve meslektaşlarına bir süredir ödeme yapılmadığından bahsetmeye başladı. 

Kalimina, "Haberlerin dışında, bayanlar baylar, bizler insanız. Ödeme almamız gerekiyor. Ne yazık ki KBN kanalında ödeme alamıyoruz" ifadelerini kullandı. 

Sunucunun bu sözleri üzerine yayın aniden kesilirken, ekranda Kalimina yerine program açılış görüntüleri dönmeye başladı.

Televizyon kanalının CEO'su ise, Kalimina'nın sarhoş olduğunu iddia ederek olaya karışan herkesin disiplin cezası alacağını söyledi. 

Kendisi hakkında 'Sarhoştu' iddialarıyla ilgili konuşan Kalimina ise, yaptığı paylaşımda haber bülteninden önce 3 program daha sunduğuna dikkat çekti.

Son Güncelleme: 24.06.2021 16:32
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