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Hackerlar 150 bin kamerayı ele geçirdi: Aralarında Tesla da var

Güvenlik sistemleri hizmeti veren Verkeda siber saldırının hedefi oldu. Hackerlar Tesla ve Cloudflade şirketleri dahil 150 bin kameranın kontrolünü ele geçirdi. Hackerların 2 gün boyunca sınırsız erişime ulaştığı belirtildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:31
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Hackerlar 150 bin kamerayı ele geçirdi: Aralarında Tesla da var

ABD'deki bir veri merkezini hackleyen bigisayar korsanları, 150 bin güvenlik kamerasının canlı görüntülerine erişim sağladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri açığa çıkan şirketler arasında elektrikli otomobil üreticisi Tesla da bulunuyor.

Bilgisayar korsanlarının hedef aldığı veri merkezi üzerinden, hastaneler, şirketler, okullar, hapishaneler ve polis departmanlarının kameralarına ulaşıldığı ortaya çıktı.

Bu şirketler arasında Tesla'nın yanı sıra, yazılım firmasi Cloudflare de var. Siber saldırının uluslararası ölçekte ve kollektif bir şekilde gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Kameralara 2 gün boyunca sınırsız erişim sağlayan bilgisayar korsanlarının, amaçlarının kamera denetimlerinin ne kadar yaygın olduğunu göstermek olduğu belirtiliyor..

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