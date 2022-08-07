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Hafta sonu sıkılmadan okuyacağınız kitaplar

Kendinize zaman ayırıp, biraz kitap okumak isterseniz bu kitapları mutlaka listenize eklemelisiniz.

07 Ağustos 2022 Pazar 19:47
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Hafta sonu sıkılmadan okuyacağınız kitaplar
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  Hafta sonunu evde geçiriyorsanız şanslısınız demektedir. Çayınızı kahvenizi hazırlayın ve güzel bir kitaba başlayın. Haftanın yorgunluğunu kitapların derinliğinde atabilirsiniz. O zaman sizin için seçtiğim ve listenize mutlaka eklemeniz gereken kitaplara gelin birlikte göz atalım. 

Cardenio – William Shakespeare

Güzellik nedir, bu kadar hayranlık uyandıran? Göz boyayan bir sırçadır, seyredeni aldatan,

Ama ölüm bu güzelliği bir gecede soldurur. O nazik ipek gibi ten nasıl da çürüyüp toz olur!

Sokrates’in Savunması – Platon

Ölümden kaçmak çok zor değildir, asıl zor olan kötülükten kaçabilmektir! Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.

Anna Karenina – Lev Tolstoy

“Hiçbir şey düşünmüyorum. Seni seviyorum, her zaman da sevdim. İnsan birini seviyorsa, onu olduğu gibi seviyor demektir, olmasını istediği gibi değil.”

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KitapOkuma
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