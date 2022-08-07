Hafta sonu sıkılmadan okuyacağınız kitaplar

Hafta sonunu evde geçiriyorsanız şanslısınız demektedir. Çayınızı kahvenizi hazırlayın ve güzel bir kitaba başlayın. Haftanın yorgunluğunu kitapların derinliğinde atabilirsiniz. O zaman sizin için seçtiğim ve listenize mutlaka eklemeniz gereken kitaplara gelin birlikte göz atalım.
Cardenio – William Shakespeare
Güzellik nedir, bu kadar hayranlık uyandıran? Göz boyayan bir sırçadır, seyredeni aldatan,
Ama ölüm bu güzelliği bir gecede soldurur. O nazik ipek gibi ten nasıl da çürüyüp toz olur!
Sokrates’in Savunması – Platon
Ölümden kaçmak çok zor değildir, asıl zor olan kötülükten kaçabilmektir! Çünkü kötülük ölümden daha hızlı koşar.
Anna Karenina – Lev Tolstoy
“Hiçbir şey düşünmüyorum. Seni seviyorum, her zaman da sevdim. İnsan birini seviyorsa, onu olduğu gibi seviyor demektir, olmasını istediği gibi değil.”