Hafta sonu soygun vardı!

İtalya'da bir kişi soygun için kazdığı tünelde mahsur kaldı.

Başkent Roma'daki bir caddede çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte çukur oluşurken, yolun altına tünel kazıldığı tespit edildi.

Yeni kiralanan boş bir dükkanda başlayan ve iki bankaya yakın bir noktada bulunan tünelden yardım çığlığı duyuldu.

Olay yerine gelen kurtarma ekibi, tünelde mahsur kalan adamı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

8 saat süren çalışma sonucu kurtarılan kişi yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.



ÇETE ÜYESİ



Bankayı soymaya çalışan çete üyesi olduğu düşünülüyor

Polisten yapılan açıklamaya göre çökmenin ardından 3 kişi, kurtarma ekiplerine haber verdikten sonra otomobille olay yerinden kaçarken, 2'si daha sonra yakalandı.

HAFTA SONU SOYGUN VARDI

Polis, tünelde mahsur kalan kişinin bankayı soymaya hazırlanan çetenin üyesi olabileceği ve çetenin hafta sonunda banka soygunu yapmayı planladığı ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.