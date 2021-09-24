Haftada dört gün evden çalışmak hava kirliliğini büyük ölçüde azaltıyor

İspanya’da yapılan yeni bir çalışma göre, evden çalışmak hava kirliliğinde önemli ölçüde düşüş sağladı.

Geçen yıl, küresel iş gücünün önemli bir kısmı yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalıştı ve bu da dünya genelinde hava kirliliğinde, bazı bölgelerde yüzde 50’ye varan keskin düşüşleri beraberinde getirdi.

NİTROJEN DİOKSİT YÜZDE 10 AZALDI

Şirketler, çalışanların uzaktan çalışmaya devam etmelerine, ofise gelmelerine veya hibrit bir çalışma haftasına sahip olmalarına izin verip vermeme konusunda tartışırken, söz konusu araştırma, haftada dört gün evden çalışan işçilerin nitrojen dioksit (NO2) seviyelerini yüzde 10'a kadar azaltabileceğini buldu.

KÜRESEL ISINMAYA ETKİYİ KARBONDAN 300 KAT DAHA FAZLA

Bununla birlikte, nitrojen dioksit, atmosferde karbondioksitten daha az bulunuyor, ancak küresel ısınmaya katkısının karbon emisyonlarından 300 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) Çevre Bilimi ve Teknolojisi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, haftada iki, üç veya dört gün evden çalışıldığı olmak üzere üç farklı senaryoyu inceledi. Sonuçlarda nitrojen dioksit seviyelerinin sırasıyla yüzde 4, yüzde 8 ve yüzde 10 azaldığı görüldü.

Araştırmacılar, Urban Sustainability adlı dergide yayımlanan bulgularını COVID-19 karantinası sırasında Barselona'da elde edilen hareketlilik ve hava kalitesi verilerine dayandırdı.

Bununla birlikte, hizmet sektörü çalışanlarının yüzde 40'ının haftada dört gün çalışsaydı, sadece nitrojen dioksit seviyeleri yüzde 10 azalmakla kalmayacak, trafik emisyonları küresel olarak yüzde 15 düşecek. Ek olarak, kalan işçilerin işlerine gitmek için yaptıkları yolculukların uzunluğu yüzde 37,5 oranında kısalacak.

Diğer iki senaryo da ise (iş gücünün yüzde 20'sinin iki gün ve yüzde 30'unun üç gün evden çalıştığı senaryolar) trafik emisyonları sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 10 azalacak.

ŞİRKETLER EVDEN ÇALIŞMAYA ÖNCELİK VERMELİ

Çalışmanın yazarları, "Uzun vadede kentsel hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik etkili bir katkı olarak şirketlerin evden çalışmaya öncelik vermesini öneriyoruz” diye yazdı.

Öte yandan, geçen Haziran ayında NASA tarafından yapılan farklı bir araştırma, nitrojen oksit seviyelerinin Haziran 2020'ye göre küresel olarak yüzde 15 azaldığını göstermişti. Çin'deki bazı şehirler, Şubat 2020'deki kilitlenmelerinin ardından "birkaç hafta içinde" yüzde 50'lik bir düşüş görürken, bazı ABD eyaletleri yüzde 25'lik bir düşüş yaşadı.