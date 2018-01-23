Haiti'de ABD Büyükelçiliği kapatıldı

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'deki ABD Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ı protesto etmek için toplanan göstericiler nedeniyle dün geçici süreliğine kapatıldı.

Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik hakaret içeren sözlerini ve Washington yönetiminin ABD'deki yaklaşık 60 bin Haitiliye yönelik geçici ikamet programına son verme kararını protesto eden binden fazla kişi, ABD'nin Port-au-Prince Büyükelçiliğine yürüdü.

Haiti polisi tarafından kurulan barikatlarla göstericilerin kapılara ulaşmaları engellendi. Polis, taş atmaları üzerine göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Elçilik tarafından yapılan açıklamada, büyükelçiliğin protestolardan dolayı dün öğleden sonra kapatıldığı bildirildi. Çalışanlarına protestoculardan uzak durma uyarısı yapan ABD Büyükelçiliğinin, bugünkü gelişmelere göre elçilik binasının açılıp açılmayacağına karar vermesi bekleniyor.

Trump, Beyaz Saray'daki bir toplantı sırasında bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere ilişkin "İğrenç ülkelerden geliyorlar." sözlerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklaması üzerine Haiti hükümeti ise "ABD Başkanının ırkçı bakışını yansıtan 'iğrenç ve kötü' sözlerinin her açıdan kabul edilemez" olduğunu kaydetmişti.

Diğer yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığından Kasım 2017'de yapılan açıklamada, 2010 yılındaki büyük depremin ardından 60 bin Haitiliye ABD'de yaşama ve çalışma olanağı tanıyan program için belirlenen sürenin son olarak Temmuz 2019'a kadar uzatılacağı, Haitililerin bu tarihe kadar ülkelerine geri dönmeye hazırlanmaları gerektiği belirtilmişti.