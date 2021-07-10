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Haiti Devlet Başkanı Moise'nin, suikastla öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı belirlendi

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Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu kaydedildi

10 Temmuz 2021 Cumartesi 22:03
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Haiti Devlet Başkanı Moise'nin, suikastla öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı belirlendi

Evinde gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybeden Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin, öldürülmeden önce işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Haitili yetkililer, Moise'ye düzenlenen suikast soruşturmasıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Soruşturmayı yürüten yargıçlardan Carl Henry Destin, Haiti gazetesi Le Nouvelliste'ye yaptığı açıklamada, Moise'nin yatak odasında öldürülmeden önce işkence gördüğünü, kızının kaçtığını, oğlunun ve çalışanların ise ağzının kapatıldığını belirtti.

Destin, Moise'ye nasıl işkence edildiğine dair ayrıntıları paylaştı. Otopsi raporunda Moise'nin kolunda ve sağ ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

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Suikast komando birliği tarafından yapıldı

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, Moise suikastının, 26 Kolombiyalı ve iki Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu bir komando birliği tarafından yapıldığını söylemişti.

Operasyonlar kapsamında polisle çatışmaya giren 10 şüpheli öldürülürken şimdiye kadar 17'si Kolombiyalı olmak üzere 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Haiti'nin 53 yaşındaki Devlet Başkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise yaralanmıştı.

Moise'nin evinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etmişti.

Son Güncelleme: 10.07.2021 23:45
Anahtar Kelimeler:
Haiti Devlet Başkanı
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