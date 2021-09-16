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Halk, fotoğraftaki kişinin daha önce orada tedavi gören bir asker olduğunu iddia ediyor

16 Eylül 2021 Perşembe 23:06
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Halk, fotoğraftaki kişinin daha önce orada tedavi gören bir asker olduğunu iddia ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde, Amerikan iç savaşı sırasından kalma hastanede ilginç olaylar yaşanıyor. Yöre halkı tarafından da perili olarak adlandırılan hastanenin bahçesinde kaydedilen bir fotoğraf karesi sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Bölgede emlakçılık yapan bir kişi tarafından kaydedilen fotoğrafta, beyazlar içerisinde bir kişinin olduğu görülüyor. Fotoğrafı çeken kişi, savaş zamanında ameliyat edilen kişilerin bahçedeki çadırlara çıkarıldığını ve çadırlarda öldüğü bilgisini verdi.

FOTOĞRAF HAKKINDA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Fotoğraf karesinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından konuyla ilgili tartışmalar alevlendi. Bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kişinin "rahibe" olduğunu belirtirken, başka sosyal medya kullanıcıları ise "orada ölen askerin hayaletinin gezmesi daha güçlü ihtimal" şeklinde yorumlarda bulundu.

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