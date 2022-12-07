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Halk isyan etti...

Endonezya’da ceza kanunlarında yapılan yeni değişiklikler, yakalanmaları halinde bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek evli olmayan çiftler arasında cinsel ilişkiyi yasaklıyor. Üç yıl içinde yürürlüğe girmesi planlanan yeni yasaların, zinayı yasadışı hale getirmenin yanı sıra, doğum kontrolünün teşvik edilmesini de sağlayacağı açıklandı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 13:32
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Halk isyan etti...



Endonezya hükümeti, ülkenin ceza kanununda, evlenmeden önce cinsel ilişkinin artık bir suç olarak görüleceği ve suçlu bulunanların bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı anlamına gelen dönüm noktası niteliğindeki bir revizyonu onayladı. Yeni yasa kapsamında evli olmayan çiftlerin birlikte yasaması da yasa dışı. Çiftlerin yakalanması durumunda 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

HALK İSYAN ETTİ

Ceza kanundaki revizyondan önce evlilik dışı cinsel birlikte ülke kapsamında yasaktı ancak kanunlarla bildirilmemişti. Sivil haklar aktivisitleri bu yasa değişikliğini insan hakları için bir felaket olarak nitlendirirken halk durumu protesto etti.

Zina yasası kapsamından bir de küfür yasası genişletildi. Endonezya’nın altı tanınmış dininin temel ilkelerine aykırı hareketler söz konusu olduğunda kişilerin beş yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor. Yasa kapsamındaki İslamiyet, Protestanlık, Katoliklik, Hinduizm, Budizm ve Konfüçyüsçülük olarak belirlendi.

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EndonezyaCeza KanunlarıEvliçiftlCinsel IlişkiYasak
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