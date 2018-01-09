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"Halkın haklı talepleriyle bozgunculuk yapanlar ayrı tutulmalı"

 İran Lideri Hamaney: "Halkın haklı talepleriyle bozgunculuk yapanlar ayrı tutulmalı"

09 Ocak 2018 Salı 18:10
"Halkın haklı talepleriyle bozgunculuk yapanlar ayrı tutulmalı"
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 İran Lideri Ali Hamaney, "Halkın haklı talepleriyle, vahşi hareket ve bozgunculuk yapanların ayrı tutulması herkesin ortak kabulüdür" dedi.      

Hamaney, başkent Tahran'da "19 Dey (9 Ocak) Ayaklanması Günü" münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 28 Aralık 2017'de başlayan ve yaklaşık bir hafta süren protestoları değerlendirdi.      

Olaylarla ilgili çeşitli yorumların yapıldığını belirten Hamaney, "Halkın haklı talepleriyle, vahşi hareket ve bozgunculukta bulunanların ayrı tutması gerektiği herkesin ortak kabulüdür" ifadelerini kullandı.        

Halkın değerlerine saldırıların kabul edilemeyeceğine işaret eden Hamaney, "Bir yerde 100 ya da 500 kişilik protestocu grubun bir araya gelip itirazlarını dile getirmeleri bir şey, bu göstericilerin arasına bir grubun girip de Kur'an'a, İslam'a ve bayrağa hakaret ederek, cami tahrip edip yakmaları başka bir şeydir" şeklinde konuştu.      

Buna benzer talep ve itirazların İran'da her zaman olduğuna değinen Hamaney, "Bazı yardımlaşma sandıkları veya finans kurumları insanların rahatsızlığına sebep olmuş olabilir. Tüm yetkililer bu konularla ilgilenmelidir. Halka kulak verilmeli ve mümkün olduğunca talepleri yerine getirilmelidir" şeklinde kaydetti.      

İran'ın Meşhed kentinde 28 Aralık 2017'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan olaylar kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü.

Tahran, Kirmanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılan olaylarda 20'nin üzerinde kişi hayatını kaybetmişti.      

Son İran Şah'ı Muhammed Rıza Pehlevi yönetimine karşı 9 Ocak 1978'de Kum kentinde başlatılan halk ayaklanması her yıl farklı etkinliklerle anılıyor.  

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