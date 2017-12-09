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Hamas'tan Filistin halkına: ‘Direnişe devam’

Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

09 Aralık 2017 Cumartesi 17:53
Hamas'tan Filistin halkına: ‘Direnişe devam’
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Hamas, Filistin halkına Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de sınıra yakın noktalarda toplanmaya ve Kudüs'ü savunmak için İsrail ordusuyla çatışmayı sürdürmeye çağırdı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, halka tüm grup ve direnişçileriyle adil talepleri gerçekleşinceye kadar intifadayı sürdürmeye çağrısında bulunuldu.

Filistinlilerin gücünü, birlik ve beraberlikten aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu nedenle direniş sancağı altında herkesi birleşmeye çağırıyoruz. Filistin halkı, haklarını geri alıncaya kadar intifadayı sürdürecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Arap ve İslam dünyasından, Filistin halkına destek vermesi ve İsrail ile ABD'nin gerçek yüzünün ortaya çıkarılması için gayret göstermesi istendi.

ABD, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamayla, BM Güvenlik Konseyinin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararı, bölgesel ve uluslararası tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke olmuştu.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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