Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96781
ALTIN
189.023
DOLAR
4.5191
STERLİN
6.0688
EURO
5.3104
Meyveleri abartmadan yiyin!
Meyveleri abartmadan yiyin!
Fransız talihli 2 yılda 2’nci kez 1 milyon Euro kazandı!
2 yılda 2’nci kez 1...
10 milyon bakteri ile beraber uyuyoruz!
10 milyon bakteri ile beraber...
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2 besin!
Sigaranın zararlı etkisini azaltan 2...
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
Bu sorun 4 mevsim terletiyor!
banner34

Hamas’tan, Gazze’ye ablukayı bitirecek girişimlere olumlu karşılık

Hamas’tan, Gazze’ye ablukayı bitirecek girişimlere olumlu karşılık verme mesajı...

08 Haziran 2018 Cuma 09:48
Hamas’tan, Gazze’ye ablukayı bitirecek girişimlere olumlu karşılık

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in 2006'dan beri Gazze'ye uyguladığı ablukayı bitirecek gerçek girişimlere olumlu şekilde karşılık vermeye hazır olduklarını söyledi.

Heniyye, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" organizatörleri tarafından Gazze'de düzenlenen Uluslararası Filistin İntifadasına Destek Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin davasının tasfiye edilmesi, direniş seçeneğinin suçlu bulunması, İsrail'in değil İran ile direniş gruplarının düşman olarak görülmesi vizyonu üzerinde şekillenen bir ABD-Siyonist projesi olduğunu" ifade etti.

Bu projenin Filistin halkı üzerinde başarılı olmayacağını belirten Heniyye, Hamas'ın projesinin ise İsrail-Filistin sorununun çözümü için sunulan "yüzyılın anlaşması" planını başarısız kılmak olduğunu kaydetti.

Heniyye, ABD yönetimi karşısında Filistin halkının mücadelesini ve Filistin direnişini destekleyen güçlü bir duvar inşa etme çağrısında bulundu.

"EYLEMLER SİYONİST DÜŞMANA KARŞI ASKERİ VE SİYASİ ÖNEMLİ ATILIMLAR SAĞLADI"

banner39
Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü hakkında konuşan Heniyye, bu eylemlerin Siyonist düşmana karşı askeri ve siyasi önemli atılımlar sağladığını belirterek, "Bu gösteriler, içinde bulunduğumuz durumda en iyi seçenek." dedi.

Eylemlerin devam etmesi çağrısında bulunan Heniyye, aynı zamanda Batı Şeria ve Kudüs'te de gösteriler yapılmasını talep etti.

Son dönemde Gazze'deki silahlı gruplar ile İsrail arasında yaşanan gerilime değinen Heniyye, "Düşman sahada kazanım sağlamaya çalıştı. Ancak bizi aşması mümkün değil. Filistinli gruplar, düşmana karşı koydu ve kibirlerine engel oldu." diye konuştu.

"UZLAŞIDAN YANAYIZ"

Filistin uzlaşısına ilişkin ise Heniyye, "Biz uzlaşıdan yanayız. Ancak buna birlik içinde Filistin Ulusal Konseyi toplantısı yapılmasından, bölünmüşlüğü sonlandırmak için imzalanan eski anlaşmaların maddelerinin uygulanmasından ve ulusal birlik hükümetinin kurulmasından başlayalım." ifadelerini kullandı.

Heniyye, hükümetin Gazze ve Batı Şeria'daki tüm idari kurumları birleştirmesi, genel seçimler için hazırlık yapması ve Gazze'deki ablukanın sonlandırılması için çalışması gerektiğini kaydetti.

8 Haziran Dünya Kudüs Günü münasebetiyle düzenlenen konferansa Filistinli grupların liderleri ile yazar ve gazeteciler de katıldı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hawaii'de lavlar 600'den fazla evi kül etti
Hawaii'de lavlar 600'den fazla evi kül etti
Kilauea Volkanı 600 evi yok etti
Kilauea Volkanı 600 evi yok etti
Kasırganın ardından açlık vurdu!
Kasırganın ardından açlık vurdu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim