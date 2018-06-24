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Han Solo'nun silahı, 550 bin dolara satıldı

"Star Wars Episode VI - Return of the Jedi" (Yıldız Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü) filminde ABD'li oyuncu Harrison Ford'un canlandırdığı Han Solo karakterinin silahı, New York'ta düzenlenen bir açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu.

24 Haziran 2018 Pazar 18:52
Han Solo'nun silahı, 550 bin dolara satıldı

BBC'de yer alan habere göre, filmin sanat yönetmeni James Schoppe, Han Solo'nun silahı ve Ewok baltası dahil olmak üzere filmde kullanılan yaklaşık 40 parçayı Julien's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkardı.

Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satılırken Ewok baltası 11 bin 250 dolara alıcı buldu.

Star Wars serisinin robotu R2-D2 geçen yıl düzenlenen açık artırmada 2,76 milyon dolara satılmıştı.

"Bilim-kurgu filmlerinin babası" olarak bilinen Star Wars serisi, tüm zamanların en iyi film serileri arasında yer alıyor. İlk filmi "IV: A New Hope (Yeni Bir Umut)" 1977'de yayınlanan seri, 1980'de "V: The Empire Strikes Back (İmparator)", 1983'te "VI: Return of the Jedi (Jedi'ın Dönüşü)", 1999'da "I: The Phantom Menace (Gizli Tehlike)", 2002'de "II: Attack of the Clones Klonların Saldırısı)" ve 2005'te "III: Revenge of the Sith Sith'in İntikamı)" ile devam etmişti. Serinin yeni üçlemesi "The Force Awakens (Güç Uyanıyor)" 2015'te,  "The Last Jedi (Son Jedi) de 2017'de gösterime girmişti.  

Işın kılıçları ve karakterleri ile seyircisini büyüleyen seri, kitaplar, çizgi romanlar, bilgisayar ve video oyunları, giyecekler ve oyuncakları ile devasa bir pazar yaratmıştı. 7 milyar dolar gişe başarısına ulaşan seri, şimdiye kadar en çok kazandıran üçüncü film serisi olarak da tarihe geçmişti. 

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