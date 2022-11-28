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Hangi sektörler tercih ediliyor?

Kanada hükümeti, gelecek üç yıl içinde 1,5 milyon göçmen alacağını duyurdu. Karar, özellikle bilişim ve sağlık hizmetleri gibi yüksek vasıflı sektörlerde olmak üzere ülkedeki işgücü sıkıntısının ortasında geldi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 13:28
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Hangi sektörler tercih ediliyor?



Kanada, 2025 yılına kadar rekor sayıda daimi sakini ağırlamak için bir yol haritası açıkladı. Hükümet, sağlık hizmetleri ve Bilgi Teknolojisi (BT) gibi yüksek beceri gerektiren sektörlerde iş gücü yetersizliği olduğunu belirtti. 

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 2

KANADA'DAKİ İŞGÜCÜ KITLIĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

Reuters'e göre Kanada’daki son veriler,  bu yılın Ağustos ayında ülkede  958 bin açık iş ve 1 milyon kadar işsiz olduğunu gösterdi. Ancak işsizlerin, ya gerekli becerilere sahip olmadıkları ya da Kanada'nın doğru bölgelerinde ikamet etmedikleri için açık pozisyonları dolduramadığı belirtildi.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 3

Bununla birlikte, 2020 verilerilerine göre, Kanada'daki doğum oranları kadın başına 1,4 çocukla dünyanın en düşükleri arasında olmaya devam ediyor. 

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 4

Ülke ayrıca dünya çapında en yüksek yaşlı nüfus oranlarından birine sahip. Bunların yanı sıra, rekor sayıda üst düzey Kanadalı çalışanın emekli olması da ülkede işgücü kıtlığına neden olan faktörlerden birini oluşturuyor.  

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 5

Söz konusu durum, boş pozisyonları doldurmak için istenen becerilere sahip adayları işe alamayan işletmeler arasında panik duygusuna yol açıyor. 

Kanada nüfusunun neredeyse dörtte birinin 2030 yılına kadar emekli olacağı tahmin ediliyor.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 6

KANADA’NIN 2023-2025 GÖÇ HEDEFLERİ NELERDİR?

Kanada Göçmenlik Bakanı Sean Fraser 2 Kasım tarihinde yaptığı açıklamada, 2023 yılına kadar ülkenin 465 bin yeni daimi göçmeni  kabul edeceğini söyledi. Fraser 2024'te ülkenin, yüzde 7,5'lik bir artışla 485 bin  yeni daimi göçmen daha alacağını sözlerine ekledi. Bakan 2025’te ise 500 bin yeni göçmenin daha ülkeye alınmasının plandığını duyurdu.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 7

Kanadalı bakan, yabancı ülkelerden göçmen sayısının artırılmasının işletmelerin ihtiyaç duydukları çalışanları bulmalarına yardımcı olacağını söyledi. Fraser, ayrıca böylelikle Kanada'nın kendi ülkelerinde şiddetten kaçanlara yardım edebileceğini de bildirdi.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 8

Öte yandan Fraser, Kanada’nın yeniden yerleştirdiği hükümet destekli mülteci sayısını yaklaşık üçte bir oranında (2023'te 23 bin 550'den 2025'te 15 bin 250'ye) düşürmeyi planladığını aktardı.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 9

Duyuru, Başbakan Justin Trudeau'nun iktidara geldiği 2015'ten bu yana uyguladığı göçmenlik politikalarıyla aynı doğrultuda geldi.  Bu yıl, ülkenin 431 bin yeni daimi göçmen hedefini aşması bekleniyor.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 10

GÖÇMENLİK İÇİN GEREKLİ ÖN ŞARTLAR NELERDİR?

 Kanada’ya göçmenlik başvurusunda bulunacakların sabıka kayıtlarının olmaması, varsa bu kayıtlarının yasal yollardan silinmiş olması, sağlık engelinin olmaması, Kanada’nın güvenliğini tehlikeye atacak faaliyetlere karışmamış olması gerekmektedir. Ayrıca KVGK tarafından İngilizce veya Fransa dillerinden birinden yapılan bir testten asgari düzeyde başarılı olmak ön koşullar arasında yer alıyor.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 11

KANADA'YA GÖÇMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Federatif bir siyasi yapılanmaya sahip Kanada Devleti, 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Kanada’nın göçmenlik ile ilgili yasal düzenlemeleri, Kanada Federal Hükümeti (KFH) çatısı altında toplanmaktadır. Bununla birlikte KFH’nin bütün bölge ve eyaletlerinin birbirinden bağımsız göçmen kabul anlaşmaları bulunmaktadır.

Kanada 2025 yılına kadar yabancı ülkelerden 1,5 milyon daimi göçmen alacak (Kanada’ya göçmenlik başvurusu nasıl yapılır? - 12

Bu anlaşmalar çerçevesinde, her eyalet ve bölge kendi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda değişik sektörlerdeki meslek grupları için göçmenlik kategorileri geliştirmiş durumdadır. Kanada’nın göçmenlik sistemi ise iki ana gruba ayrılmaktadır:

· Göçmenlik kategorileri

· Mülteciler

Kanada'ya göç etmek isteyenlerin, ülkenin resmi web sitesindeki göçmenlik türlerini inceleyip ona göre başvuru yapması gerekmektedir.

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