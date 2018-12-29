Hangi ülke, ne kadar yatırımla vatandaşlık hakkı veriyor?

Dünyada vatandaşlık satın alınması için yetki veren çok az ülke var. Peki hangi ülkede, ne kadar yatırımla ikinci bir vatandaşlık alınıyor?

Süper zenginler artık sadece paralarını özel jetlere, yatlara ve otellere değil aynı zamanda ikinci bir vatandaşlık için de harcıyor. Hatta öyle ki Bloomberg tarafından yapılan bir araştırmaya göre, zengin kişilerin başka bir ülke vatandaşı olmak için 23 milyon dolar kadar para harcadığı ortaya koyuldu.

Bu anlamda CS Global Partners'ın yayınladığı İkinci Vatandaşlık 2017'de, araştırmaya katılanların yüzde 89'unun ikinci bir pasaport sahibi olmak istediği ifade edilirken, yüzde 34'ünden fazlasının ise ikinci bir vatandaşlığa yatırım yapmak istedikleri belirtildi.Raporda kişilerin yüzde 80'inin bu sebeple yıllık maaşlarının yüzde 5'ini bağışlamaya hazır olacağı da vurgulandı.



Dünyada vatandaşlık satın alınması için yetki veren çok az ülke var. Neyse ki bazı ülkelerde yatırım yoluyla ikinci bir pasaport ya da vatandaşlık almanın önü açılmış durumda. Business Insider'da yer alan haberde yatırım yoluyla vatandaşlık veya ikamet sunan ülkelerin bir listesi yayınlandı.



Peki hangi ülkede, ne kadar yatırımla ikinci bir vatandaşlık alınıyor?



Birleşik Krallık -2,57 milyon dolar



Yeni Zelanda- 1,98 milyon dolar



Güney Kıbrıs -1,74 milyon dolar



Avustralya -1,08 milyon dolar



Malta -1 milyon dolar



Kanada -612bin dolar





Bulgaristan -594 bin dolarİspanya -580 bin dolarABD - En az 500 bin dolarMontenegro - 407 bin dolarPortekiz - 407 bin dolarYunanistan - 290 bin dolarMoldova -170 bin dolarDominik Cumhuriyeti - 100 bin dolarLitvanya -75 bin dolarTayland - 16 bin dolar

Türkiye - Birkaç ay öncesine kadar 1 milyon dolar yatırım yapan yabancılar Türk vatandaşı olabiliyordu. Ancak Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre bu rakam 250 bin dolara çekilmiş, hatta bu uygulamada gayrimenkulün satış vaadi de geçerli olacağı duyurulmuştu.