Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü

Katoliklerin ruhani lideri Papa, İtalya'da bir hapishaneyi ziyaret etti. Ayin kapsamında bazı mahkumlarım ayaklarını yıkayan Papa, daha sonra ise öptü. "Hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz" diyen Papa'nın o görüntüleri ilginç anlara sahne oldu.