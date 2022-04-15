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Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü

Katoliklerin ruhani lideri Papa, İtalya'da bir hapishaneyi ziyaret etti. Ayin kapsamında bazı mahkumlarım ayaklarını yıkayan Papa, daha sonra ise öptü. "Hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz" diyen Papa'nın o görüntüleri ilginç anlara sahne oldu.

15 Nisan 2022 Cuma 15:58
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Hapishane ziyaret eden Papa, ayak yıkayıp öptü

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya'nın Civitavecchia kentindeki bir hapishaneyi ziyaret etti. Papa, ayin kapsamında bazı mahkumların ayaklarını öptü.

Ayin sırasında objektiflere yansıyan anlarda Papa, burada 12 mahkumun ayaklarını yıkadı, sonra da öptü.

Vatikan'ın paylaştığı görüntülerde, Papa'nın sırasıyla kadın ve erkek mahkumların ayaklarını suyla yıkayıp, havluyla kuruladığı görüldü.

Yıkanan ayaklar, daha sonra Papa tarafından öpüldü.

85 yaşındaki Papa, törendeki konuşmasında, "Biz rahipler, başkalarına hizmet eden ilk kişiler olmalıyız, onları sömürmemeliyiz." dedi. Konuşmasının devamında Papa, "Bu, 'Ben kimseyi yargılamıyorum, herkese hizmet etmeye çalışıyorum' demenin bir yoludur." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 15.04.2022 16:00
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