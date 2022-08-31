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Hapishane ziyareti sırasında hamile bıraktı...

Dünyanın en korkunç ve azılı seri katillerinden biri olan Serhiy Tkach'ın, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Elena Bulkina ile hikayesi gündem oldu. Ünlü seri katilin ölümünden önce gerçekleşen hapishane ziyaretleri esnasında hamile kalan Bulkina'nın, Tkach'tan bir kız çocuğu olduğu biliniyor.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:30
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Hapishane ziyareti sırasında hamile bıraktı...


1952 Yılında Sovyetler Birliğinde doğan Serhiy Tkach, bir Rus polis memuru ve aynı zamanda bir seri katildi. 37 kişiyi öldürdüğü bilinen Tkach'ın, 100'den fazla da kanıtlanamayan cinayeti olduğu tahmin ediliyor. 8-10 yaşlarındaki kız çocuklarını boğarak öldürüp cinsel istismarda bulunan seri katil, 2005 yılında yakalanmasının ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MEKTUP ARKADAŞI OLDULAR

Tkatch, öldürme çılgınlığına başladığında henüz doğmamış olan eşi Elena, henüz ergenlik çağındayken onu bir televizyon röportajında gördü ve bir şeyler hissetti. Sonrasında mektup arkadaşı olan ikili, parfümlü mektuplar ve hapishane ziyaretlerinin ardından 2015 yılında Elena 23, Tkatch ise 63 yaşındayken evlendiler.

KORKMADI

İlişkisinden dolayı suçlu hissetmediğini dile getiren ve eşinden korkmadığını belirten Elena, düzenli hapishane ziyaretleri esnasında eşi Tkatch'dan hamile kaldı. Genç kadın, 2016'nın sonlarında kızları Elizaveta'yı doğurdu. Tkatch ise, 2018 yılında kaldığı hapishanede kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

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