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Harry Potter adlı nöroloji öğrencisinin maceraları

Harry Potter, "Aslında fena bir şey değil… Sohbeti açarken küçük bir espri malzemesi oluyor" diyor.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:57
Harry Potter adlı nöroloji öğrencisinin maceraları

Harry Potter bir büyücü değil, Manchester Üniversitesi'nde nöroloji eğitimi gören 25 yaşında bir doktora öğrencisi.

Twitter'da bir kullanıcı "Hangi pop kültür karakteri isminizi mahvetti?" diye sorduğunda Harry Potter, "İsim çağrısını görüyorum ve soyadımla artırıyorum" yanıtını verdi.

Ardından da sosyal medyanın karşı konulamaz gücüyle yüzleşti: 267.000 beğeni ve 33.000 retweet.

Harry Potter tweet

Harry Potter daha önce de ismiyle ilgili Twitter paylaşımları yaptığını söylüyor ve "Önceki mesajlar da ilgi görmüştü ama sadece benim takipçilerimle sınırlı kalmıştı" diyor.

Twitter hesabını işi için kullandığını söyleyen Potter, arada bir ismiyle ilgili esprili mesajlar da paylaştığını anlatıyor.

Harry Potter, kadınların hamilelik dönemlerinde bağışıklık sistemlerinde yaşanan değişikliklerin bebeklerin sinir sistemini nasıl etkilediğini araştırıyor.

A photo of a paper report from Harry Potter.

"Kimileri ismimin, kariyerim önünde bir engel olabileceğini düşünüyor. Adımı değiştirmeyi düşünüp düşünmediğimi soruyorlar" diyen Harry Potter, böyle bir niyeti olmadığını ifade ediyor.

Ancak yine de isminin okulda bir takım karışıklıklara yol açtığını da kabul ediyor.

Okulda bir çalışana gönderdiği e-postanın ardından üniversitenin bilgi işlem departmanının sistemlere virüs bulaştığından şüphelendiğini anlatıyor.

"Sonra gerçek olduğumu öğrendiler" diyor.

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