'Hassas içerikli' protesto

75. Cannes Film Festivali’nin kırmızı halısı Ukrayna-Rusya savaşı protestosuna sahne oldu.

Ukraynalı yönetmen Maksym Nakonechni'nin ‘Butterly Vision’ filminin ekibi dünkü gala öncesi kırmızı halıda Ukrayna'da devam eden savaşı protesto etti.

Fransa’nın Cannes şehrinin en büyük ikinci tiyatrosu olan Salle Debussy'nin önünde, yapımcılar Darya Bassel ve Yelizaveta Smit ile oyuncu Rita Burkovska'nın da aralarında bulunduğu ekip, "Ruslar Ukraynalıları öldürüyor. Bu soykırım hakkında konuşmayı saldırgan veya rahatsız edici buluyor musunuz?” yazan bir pankart açtı.

'HASSAS İÇERİK'

Savaşı temsil eden siren seslerinin duyulduğu protesto gösterisi esnasında sinemacılar, yüzlerini ‘hassas içerik’ işaretli kartlarla kapattı. Ekip, sadece Ukrayna'da devam eden yıkımı göstermekle kalmadı, aynı zamanda Rus sansürünün boyutunu da göstermeye çalıştı.

‘Butterfly Vision’ filmi, kurgusal bir dünyada da olsa benzer bir fikri ele alıyor. Mevcut savaştan önceki dönemde geçen film, Rusya'dan kaçan ve bir savaş esiri olarak tutulduktan sonra Ukrayna'ya dönen bir kadın askerin yolculuğunu anlatıyor.

Ancak bu, film festivalinde görülen ilk protesto değil. 20 Mayıs'ta adı açıklanmayan bir kadın, Ukraynalı kadınlara Rus askerlerinin tecavüz ettiğine dair çok sayıda iddiayı protesto etmek için kırmızı halıda çırılçıplak soyundu.

ÇIPLAK PROTESTO

Vücudunu Ukrayna bayrağının renklerine boyayıp “Bize tecavüz etmeyi bırakın!” yazan kadın, mesajını George Miller’ın ‘Three Thousand Years of Longing’ filminin galası öncesi kırmızı halıda tüm dünyaya gösterdi.

22 Mayıs’ta da Ali Abbasi’nin ‘Holy Spider’ filmi öncesi, Les Colleuses adlı feminist topluluk, Fransa’da aile içi şiddete kurban giden 129 kadının adının yazılı olduğu dev bir pankart açtı.

AÇILIŞTA ZELENSKİ KONUŞTU

Dünyanın en prestijli sinema etkinliklerinden biri olan Cannes’da bu yıl, açılışa Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin konuşması damga vurmuştu. Zelenski, konuşmasında Chaplin'in "Büyük Diktatör"ünden alıntı yapan Zelenski, “İnsanların nefreti geçecek, diktatörler ölecek ve halktan aldıkları güç tekrar halka dönecek. Ve insanlar öldüğü sürece özgürlük asla yok olmayacak" demişti.