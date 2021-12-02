Hastanın yanlış bacağını kesen cerraha 2 bin 700 euro para cezası

Avusturya'da bir cerrah, bu yılın başlarında bir hastanın yanlış bacağını kestiği için para cezasına çarptırıldı. Yaşlı hastanın sol bacağı yerine sağ bacağı alındı, hata ancak iki gün sonra fark edildi.



Çarşamba günü, ülkenin Linz kentindeki düzenlenen duruşmada, mahkeme 43 yaşındaki zanlıyı ağır ihmalden suçlu buldu ve 2 bin 700 euro (yaklaşık 41,3 bin lira) para cezasına çarptırdı.



Dava mahkemeye gelmeden ölen hastanın dul eşine de 5 bin euro (yaklaşık 76,4 bin lira) tazminat ödenmesine karar verildi.

Bununla birlikte, AFP haber ajansının bildirdiğine göre, hasta geçen Mayıs ayında Freistadt'taki kliniğe bacağının kesilmesi için başvurdu, ancak cerrah amputasyon için yanlış uzvunu işaretledi.

Hata, rutin bir bandaj değişimi sırasında tespit edildi ve hastaya diğer bacağının da kesilmesi gerektiği söylendi.

CERRAH: AMELİYATHANEDEKİ EMİR KOMUTA ZİNCİRİNDE SORUN VARDI

O sırada hastaneden yapılan açıklamada, olayın "bir dizi talihsiz durumun sonucu" olduğu belirtildi. Mahkemede konuşan cerrah ise ameliyathanedeki komuta zincirinde bir kusur olduğunu söyledi. Cerraha verilen para cezasının yarısı ertelendi.



Öte yandan, bunun gibi vakadar daha önce de gerçekleşti. 1995'te ABD'de bir doktor, ameliyatın yarısında diyabetik bir hastanın yanlış bacağını kestiğini keşfetti. Hastanın kaslarını ve tendonlarını kestikten sonra durumu fark eden doktor, operasyona devam etmek zorunda kaldı.