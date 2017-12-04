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Hastaya müdahale edeceklerdi, dövmesini gördüler...

Olay 'The New England Journal of Medicine' dergisinde anlatıldı

04 Aralık 2017 Pazartesi 15:04
Hastaya müdahale edeceklerdi, dövmesini gördüler...
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ABD'de kanında aşırı alkol bulunan bir adam hastaneye kaldırıldı. Hastane personeli adama müdahale etmek için hazırlandıkları sırada göğsünde bulunan "Do not resuscitate/ Hayata döndürme" yazısını gördüler. Hızla etik kuruluna danışan personel, dövmede yer alan komutu uyguladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre,  Florida'da 70 yaşındaki bir hastanın göğsündeki dövmeyi görünce zor bir karar vermek zorunda kaldılar.

Kanında yüksek alkolle hastaneye gelen hastanın göğsünde "Hayata döndürme" dövmesi bulunuyordu. Personel eğer hastanın göğsünde yer alan komutu yerine getirirse bu geri dönüşü olmayan bir karar olacaktı.

Hızla etik kuruluna danışan personel sonunda bir karar aldı. Dövmede yer alan komutu uygulayacaklardı. Bu noktadan sonra temel tıbbi müdahaleyi yaptılar ancak onu hayata döndürmek için özel bir efor sarf etmediler. Bu olay 'The New England Journal of Medicine' dergisinde yer alan bir makalede anlatıldı.

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