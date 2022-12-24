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Hava kirliliğiyle boğuşan Tahran'da kar sevinci

İran’da başkent Tahran başta olmak üzere birçok eyalette kar yağışı etkili oldu.

24 Aralık 2022 Cumartesi 22:50
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Hava kirliliğiyle boğuşan Tahran'da kar sevinci



Tahran’da sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar şehrin kuzey bölgelerini beyaza bürüdü. Uzun süredir hava kirliliğiyle baş etmeye çalışan başkent sakinleri park ve bahçelere akın ederek karın keyfini çıkardı.

Başkentin yokuşlu yollarıyla bilinen kuzey bölgelerinde kara hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı, trafikte uzun kuyruklar oluştu. Belediye ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaparak buzlanmaya ve araçların kaymasına karşı önlem aldı.

Tahran’ın güney kesimlerinde ise kısa süre devam eden kar yağışı bir süre sonra yerini yağmura bıraktı.

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kürdistan, Erdebil, İsfahan, İlam, Tahran, Fars, Kazvin, Zencan, Kum, Mazenderan, Simnan, Merkezi, Hemedan. Çaharmahal-Bahtiyari, Kohgiluye-Buyer Ahmed ile Kirmanşah eyaletlerinin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur yağdı.

Hemedan, Fars, Zencan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Loristan eyaletlerinde ise yar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken eğitime çevrim içi devam edilmesi kararı verildi.

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