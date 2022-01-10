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Hava olaylarına Covid etkisi: Yıldırımlar 5’te bir azaldı

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, corona virüs karantinasının yıldırım düşmesi riskini önemli ölçüde azalttığı belirtildi. Çalışmada, atmosferdeki aerosol adı verilen küçük parçacıkların yıldırımlara katkıda bulunduğu ve fosil yakıt kullanmak gibi insan faaliyetlerinin aerosolleri serbest bıraktığı aktarıldı. Pandemi sırasında atmosferdeki aerosol konsantrasyonunun azaldığı belirtilen araştırmada, 2018 yılına kıyasla 2020 yılında yıldırım sayısının yüzde 19 düştüğü vurgulandı.

10 Ocak 2022 Pazartesi 10:20
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Hava olaylarına Covid etkisi: Yıldırımlar 5’te bir azaldı
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ABD’de pandemi sürecinde daha az yıldırım düşmesinin nedeni üzerine yeni bir çalışma yayımlandı.

Massachusetts Institute of Technology bilim insanları tarafından yapılan çalışmada, 2020 yılında özellikle bahar aylarında, corona virüs pandemisinin dünyanın birçok yerinde sokağa çıkma yasağına neden olduğu ve insanların daha az enerji kullandığı belirtildi.

Evlerinde daha çok vakit geçiren kişiler nedeniyle solunan havanın ve suların daha temiz hale geldiği aktarılan araştırmada, karbon salınımının azaldığı ve dünyanın daha sessiz hale geldiği vurgulanırken, karantinanın daha az yıldırım meydana gelmesine neden olduğu bildirildi.

Çalışmanın bulgularında, atmosferdeki aerosol adı verilen küçük parçacıkların yıldırımlara katkıda bulunduğuna ve fosil yakıt kullanmak gibi insan faaliyetlerinin aerosolleri serbest bıraktığına vurgu yapıldı.

Yayımlanan araştırmada, insanlar karantina sırasında daha az aerosol saldığından, atmosferdeki aerosol konsantrasyonunun düştüğünün, bunun da yıldırım olaylarını önemli ölçüde azalttığının altı çizildi.

Araştırmayı sunan Massachusetts Institute of Technology'de meteorolog Earle Williams, ekibin yıldırımları ölçmek için üç farklı yöntem kullandığını söyledi.

Williams, "Tüm sonuçlar aynı eğilimi gösterdi ki azalan bir aerosol konsantrasyonuyla azalan yıldırım aktivitesi ilişkili" dedi.

Atmosferdeki bazı aerosollerin su buharı toplayarak bulut damlacıkları oluşturabileceği vurgulanırken, Williams, daha fazla aerosol olduğunda, buluttaki su buharının daha fazla sayıda damlacık arasında dağıldığını, bu nedenle damlacıkların daha küçük olduğunu ve daha büyük yağmur damlacıklarına dönüşme olasılığının daha düşük olduğunu söyledi.

YILDIRIMLARA OTOMOBİL ETKİSİ

Ülkeler pandeminin başlangıcında karantinaya alındığında, insanlar atmosfere daha az aerosol yayarken, fosil yakıt yakan santrallerde üretim düştü.

İnsanların da daha az araç sürerek fosil yakıt tüketimini düşürdüğünü belirten Williams, "Otomobil trafiğinin aerosol üretimi üzerinde büyük etkisi var" dedi.

Benzer şekilde, hava yolculuğundan kaynaklanan kirliliğin önemli ölçüde azaldığının altı çizilen araştırmada, 2018’in aynı 3 aylık dönemine kıyasla 2020’de yıldırım sayısının yüzde 19 azaldığı belirtildi.

'YÜZDE 19 OLDUKÇA BÜYÜK BİR AZALMA'

Williams, "Yüzde 19 oldukça büyük bir azalma" derken, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Afrika'nın en büyük düşüşü yaşadığını, Amerika kıtasının ise azalmadan diğer kıtalara kıyasla daha az etkilendiğini söyledi.

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