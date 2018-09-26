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Havada faciadan böyle dönüldü

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:45
Havada faciadan böyle dönüldü

San Francisco’da yaşanan ve ‘havacılık tarihinin en büyük felaketi’ olabilecek uçak kazasının son anda nasıl önlendiğine ilişkin görüntüler ilk kez yayımlandı. Bu kaza gerçekleşse binden fazla kişi ölecekti...

ABD’nin San Francisco kentinde ‘tarihin en büyük uçak kazasının’ son anda engellenmesine ilişkin yeni görüntü ve bilgiler ortaya çıktı. Facia, geçtiğimiz 7 Temmuz’da San Fransisco Havaalanı’nın 28 L pistinde önlendi. Air Canada’ya ait bir A320 yolcu uçağı, bu pist yerine hemen yanında yolcu dolu 4 uçağın kalkış pistine ilerlemek için beklediği taksi yoluna doğru alçalmaya başladı. Air Canada’nın A320’si tam taksi yapan bu 4 uçağı biçecekken, yerden sadece 30-40 metre yüksekte olayı fark eden kulenin ikazıyla pilotlar son anda tekrar havalandı ve en az 1000 can alabilecek facia kıl payı atlatıldı. Yerde bekleyen uçaklardan birinin pilotunun, “Air Canada uçağı üzerimizden geçti” sözleriyle kuleye bildirdiği paniğe y

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Anahtar Kelimeler:
FaciaHaberKKTC
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