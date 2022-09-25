Havada ürküten anlar!

United Airlines, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakta bir hidrolik pompa sorunu olduğunu öne sürdü. Kıvılcımların saçılmasının ardından, 1996 yapımı Boeing 777-200'ün uçağı, Newark'tan havalanan New York'un yaklaşık 70 deniz mili güneybatısında bir bekleme düzenine girdi ve 88 dakika sonra güvenli bir şekilde karaya geri döndü.

Olayın ardından güvenli bir iniş gerçekleştirdiklerini ve yolcuların ertesi sabah için ayarlanan başka bir uçuşla seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağladıklarını anlatan bir United Airlines görevlisi, büyük bir sorun yaşanmadığını aktardı.