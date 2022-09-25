Künye
Kıbrıs 30
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Küfür ettiği için 4 yerinde bıçakladı
Küfür ettiği için 4 yerinde...
Pompacı hakkında karar verildi!
Pompacı hakkında karar verildi!
9 tane aracın dikiz aynasını kırdı!
9 tane aracın dikiz aynasını...
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Geldiği gün hırsızlık yaptı
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
Yayaya çarptı, aracı bırakıp kaçtı!
banner107

Havada ürküten anlar!

256 yolcu taşıyan bir United Airlines uçağı, Çarşamba günü saat 23:30'da Brezilya'nın Sao Paulo kentine doğru hareket ederken kalkıştan kısa bir süre sonra mekanik bir sorun yaşadıktan sonra yakıt yakmak için Atlantik üzerinde tur attıktan sonra gece vakti Newark'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Uçağın altından kıvılcımlar çıkan korku dolu anların görüntüsü izleyenleri şaşkına çevirdi.

25 Eylül 2022 Pazar 17:27
552 Okunma
Havada ürküten anlar!



United Airlines, olaya ilişkin yaptığı açıklamada uçakta bir hidrolik pompa sorunu olduğunu öne sürdü. Kıvılcımların saçılmasının ardından, 1996 yapımı Boeing 777-200'ün uçağı, Newark'tan havalanan New York'un yaklaşık 70 deniz mili güneybatısında bir bekleme düzenine girdi ve 88 dakika sonra güvenli bir şekilde karaya geri döndü.

Olayın ardından güvenli bir iniş gerçekleştirdiklerini ve yolcuların ertesi sabah için ayarlanan başka bir uçuşla seyahatlerini gerçekleştirmelerini sağladıklarını anlatan bir United Airlines görevlisi, büyük bir sorun yaşanmadığını aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En cömert burçlar!
En cömert burçlar!
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanların cezası arttı
Rusya'da seferberlik çağrısına uymayanların cezası arttı
Miçotakis'ten iki ülke ilişkilerine dair Türkçe paylaşım
Miçotakis'ten iki ülke ilişkilerine dair Türkçe paylaşım










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim