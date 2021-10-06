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Havadan evlilik teklifi ölümle bitti

Kanada’da uçaktan evlenme teklifi girişimi trajediyle bitti. 

06 Ekim 2021 Çarşamba 10:02
2016 Okunma
Havadan evlilik teklifi ölümle bitti
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‘Benimle evlenir misin‘ pankartı taşıyan küçük uçak düştü, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Cessna 172 modeli küçük uçak Mont Real yakınlarında bir adaya düştü. Alev alan uçakta pilot yaralı kurtulurken, uçaktaki yolcu hayatını kaybetti. Yolcunun evlilik teklifini yapan kişi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Uçağın kalkışından yaklaşık 15 dakika sonra yardım çağrısı yaptığı, daha sonra sinyali kesildiği bildirildi.

Uçak düşmeden önce evilik teklifi pankartının düştüğü öğrenilirken, enkaz incelenmek üzere Ottawa’ya gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
KanadaHavadanEvlilik Teklifi
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