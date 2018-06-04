Hawaii, 24 saatte 500 kez sallandı

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'nın bulunduğu bölgede 24 saatte 500 sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Kilauea Yanardağı'nın 5 kilometre güneybatısında 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu. Depremin derinliğinin 1,1 kilometre olduğu belirtildi.

CNN'nin haberine göre, Hawaii Sivil Savunma Kurumundan yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen depremin ardından Kilauea Yanardağı'ndan püsküren külün deniz seviyesinden yaklaşık 2,5 kilometre kadar yükseğe ulaştığı ifade edildi.

USGS Hawaii Volkan Gözlemevinden Brian Shiro, yaptığı açıklamada, Kilauea bölgesinde hafta sonu 24 saatlik bir zaman diliminde 500 sarsıntı meydana geldiğini kaydetti.

Yanardağdaki patlamaların ardından püsküren lavlar nedeniyle çok sayıda kişinin bölgede çaresiz kaldığını ifade eden yetkililer, su, elektrik ve telefon hizmeti verilemeyen bölgede kalanlara, son kaçış güzergahı lavlarla kesilmeden bir an önce oradan ayrılmaları uyarısı yapıldığını belirtti.

Hawaii İtfaiye Teşkilatı, dün Kapoho bölgesinde lavlar arasında mahsur kalan üç kişinin uçakla tahliye edildiğini açıkladı.

Hawaii Sivil Savunma Kurumu Sözcüsü Talmadge Mango, cumartesi günü, bir aydır patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların 10 evi daha kül ettiğini açıklamıştı.

Lavlar nedeniyle şimdiye kadar yok olan ev sayısının 87 olduğu bildirilmişti.

Hawaii'de geçen ay faaliyete geçen Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lav, taş ve zehirli gaz nedeniyle bölgeden 2 bine yakın kişi güvenli yerlere tahliye edilmişti.