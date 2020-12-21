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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 13:17
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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı faaliyete geçti

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983 yılından bu yana patlamalar oluyor.

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