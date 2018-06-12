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Hawaii’de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, depremin yerin 500 metre altında kaydedildiği belirtildi.

12 Haziran 2018 Salı 09:10
Hawaii’de 5,3 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Hawaii eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD’nin Hawaii eyaletinde, Kilauea Yanardağı’nın 5 kilometre güneybatısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin kül patlamasıyla ilişkili olduğu bildirildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, depremin yerin 500 metre altında kaydedildiği belirtildi.

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Açıklamada, depremin, Kilauea Yanardağı’nın Halema’uma’u kraterinde, yerel saatle 04.43’te meydana gelen kül patlamasıyla ilişkili olduğu ve bunun, kül bulutlarının 3 kilometreye kadar yükseldiği önceki olaylara benzediği ifade edildi.

Uzmanlar, yanardağdan püsküren volkanik küllerin görüş mesafesini düşürebileceği ve zemini kayganlaştırabileceği konusunda sürücüleri uyardı.

Hawaii’de Kilauea Yanardağı’nın mayıs başında faaliyete geçmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 deprem meydana geldi.

En büyük deprem 6,9 şiddetinde 4 Mayıs’ta gerçekleşmişti. Aynı gün, halen kül ve lav püskürtmeye devam eden Kilauea Yanardağı faaliyete geçmişti.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı’nda 1983’ten bu yana patlamalar oluyor.

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