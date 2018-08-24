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Hawaii’de Kasırga uyarısı yapıldı

Hawaii Adası'na yaklaşmakta olan Lane Kasırgası öncesinde bölgede büyük bir panik yaşanıyor

24 Ağustos 2018 Cuma 09:42
Hawaii’de Kasırga uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu’ndaki Hawaii adalarının 400 kilometre güneyindeki Lane Kasırgası’nın Perşembe günü Oahu Adası’na ulaşması bekleniyor. En şiddetli derecenin bir altındaki dördüncü kategori kasırgaya hazırlanan Hawaiililer marketlerdeki rafları boşalttı.

Yapılan açıklamalarda kasırganın şiddetli yağış, yıldırım, rüzgar ve sel baskınlarını tetikleyebileceği ifade edildi. Saatte hızının 215 kilometreye çıkması beklenen kasırga dolayısıyla okullar tatil edilirken, marketler adeta yağmalandı.

Bölgedeki turistler fırtına dolayısıyla kabaran dalgaların fotoğrafını çekti.

Çok sayıda insan marketlerde erzak ve su alırken, yetkili makamlar, “Fırtına bitene kadar evlerinizden çıkmayın” uyarısı yaparak olağanüstü hal ilan etti. Tarihinin en büyük kasırga felaketiyle karşı karşıya olan Lane Kasırgası ile ilgili olarak Ulusal Hava Hizmetleri’nden sorumlu yetkililer, “Şu anda yapılacak önlemler çok kritik seviyededir ama bir an önce bitirilmeli ve herkes evlerine gitmeli” açıklamasını yaptı.

5 kategorili Saffir Simpson ölçeğinde dördüncü kategoride olan fırtına hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer, özellikle Oahu, Maui ve Hawaii’de yaşayanları uyardı. Hawaii Valisi David Ige, “Bu uyarıları dikkate alın ve en az 14 günlük erzağınız ve ilacınız olsun. Okullar, kampüsler ve hükümet binaları kapatıldı” açıklamasını yaptı.

Marketlerin raflarına hücum eden bölge sakinleri ton balığından köpek mamasına kadar mağazaları adeta talan etti. Su ve elektrik kesilmesi ihtimaline karşı buz satın alan insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bölgeyi vuran en şiddetli kasırga 11 Eylül 1992’de oluşan Iniki Kasırgası’ydı. Dördüncü kategoride bulunan Iniki kasırgası, 6 kişinin ölümüne ve 14.000 evin de yıkılmasına sebep olmuştu.

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Komyali Kadir Kapıcı 2018-08-24 15:55:01

23 temmuzda fesime yazdim ben duru gorumde kasırga firtina şiddetli rüzgar görüyorum diye bunu en duru gorumde görüyorum bunu 2017 farkettim doğal afetleri önceden görüyorum.ne hikmetse ben medyum değilim onu soyleyim buda bir rüya gibi bişey

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Konyalı Kadir Kapıcı 2018-08-24 16:01:20

23 temmuzda fesimde paylaştım.tayfun kasırga şiddetli rüzgar gördüm.duru gorumde yazmıştım bende ne hikmetse böyle doğal afetleri görüyorum önceden ben medyum değilim bu rüya gibi bişey 2017 de paylaşmıştım bunları yazar yazmaz oluyor gerçekleşiyor

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