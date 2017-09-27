'Hayal gücü ve yaratıcılık' içermesi gerek

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan dün akşam yapılan açıklamaya göre, May ile Tusk'un bugün Londra'daki görüşmesinde Birleşik Krallık'ın yeni Brexit yaklaşımı ve müzakerelerde gelinen aşama ele alındı.

May, görüşmenin başında ülkesinin AB ile "serbest ticaret ve yüksek standartlar temelinde, cüretkar ve kendine özgü yeni bir ekonomik iş birliği" kurma arzusunu dile getirdi.

"Hayal gücü ve yaratıcılık"

Geçen hafta Floransa'da yaptığı konuşmadaki başlıklara değinen May, Birleşik Krallık ile AB'nin kuracağı yeni ilişki konusunda "hayal gücü ve yaratıcılık" içeren bir yaklaşıma sahip olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Brexit müzakerelerinde vatandaşların hakları konusunda sağlanan ilerlemeden memnuniyetlerini dile getiren May ve Tusk, AB üyesi İrlanda ile Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda arasındaki sınır sorununa da olumlu bir çözüm getirme kararlılıklarını yineledi.

Brexit müzakerelerinin tamamlanacağı Mart 2019'dan sonra bir geçiş dönemi üzerinde anlaşmanın önemini vurgulayan May, bunun herkes için belirsizlikten mümkün olduğunca kaçınma olanağı yaratacağını kaydetti.

Görüşmenin sonunda May, Floransa konuşmasının amacının süren Brexit müzakerelerine itici güç sağlamak olduğunu belirtti, AB tarafının da buna aynı ruhla yanıt vermesinin önemini vurguladı.

Floransa konuşması

May, cuma günü, İtalya'nın Floransa kentinde yaptığı konuşmada, ülkesinin yeni Brexit yaklaşımını ortaya koymuştu. Brexit müzakerelerinin tamamlanmasının ardından geçiş süreci olmasını istediğini anlatan May, ülkesinin AB bütçesine taahhütlerini yerine getireceğini ilan etmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda seçmenlerin yüzde 52'si Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Lizbon Anlaşması'nın, üyelerin birlikten ayrılmasını düzenleyen 50. maddesini mart ayında işleten Birleşik Krallık, AB'den ayrılma sürecini resmen başlatmıştı. Brexit müzakerelerinin Mart 2019'da tamamlanması öngörülüyor.