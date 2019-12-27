Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
İşte ses kısıklığına iyi gelecek yöntemler
İşte ses kısıklığına iyi gelecek...
‘Günde 4 fincan kahve içmek kilo almayı engelliyor’
‘Günde 4 fincan kahve içmek...
25 yıllık efsane geri dönüyor!
25 yıllık efsane geri dönüyor!
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi gereken 3 şey
Düşük tehlikesi atlatan hamilelerin bilmesi...

'Hayalet kasaba'da 33 yıl sonra ilk Noel ağacı

27 Aralık 2019 Cuma 10:51
'Hayalet kasaba'da 33 yıl sonra ilk Noel ağacı

1986'da Çernobil Nükleer Santrali felaketinin meydana geldiği bölgeye en yakın yerleşim yeri olan Pripyat kasabasındaki meydanda ilk kez bir Noel ağacı süslendi.

Çernobil'e 3 km uzaklıkta olan ve patlama öncesinde 47 bin kişinin yaşadığı Pripyat, radyasyon kirliliği nedeniyle hala boş duruyor.

Çernobil Tur Operatörleri Birliği'nin Noel için düzenlediği bir etkinlikte, kasabanın eski sakinleri, meydana yerleştirilen bir çam ağacını aile fertlerinin fotoğraflarıyla süsledi.

Etkinliğe katılan bazı kişilerin ise "zamanın akışını ve kasabanın zamanla ölmeyip yeniden canlandığını sembolize etmek amacıyla" saat şeklinde süslemeler kullandığı bildirildi.

Ukrayna medyasında yer alan bir habere göre, Çernobil Tur şirketinden Kateryna Aslamova, dünyanın en kötü nükleer kazası olarak görülen patlamanın ardından, bazı Pripyat sakinlerinin kasabaya ilk kez ayak bastığını söyledi.

Pripyat

"Kasabanın yaşaması için korunması lazım" diyen Aslamova, Pripyat'ın ve nükleer santral civarının UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasını istiyor.

Nükleer santraldeki patlamadan bu yana 4 bin kilometrekarelik bir bölge tamamen terk edilmiş durumda.

Ancak Çernobil'e bir süredir turlar düzenleniyor.

HBO/Sky televizyonlarının ortak yapımı olan 5 bölümlük Çernobil dizisi dünya çapında büyük ilgi uyandırmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Hayalet Kasaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Aralıklı oruç diyeti ömrü uzatabilir; kanser, diyabet ve kalp hastalıklarını önleyebilir’
‘Aralıklı oruç diyeti ömrü uzatabilir; kanser, diyabet ve kalp hastalıklarını önleyebilir’
Akıllara durgunluk veren olay... Yalnız bıraktılar, evi yaktı!
Akıllara durgunluk veren olay... Yalnız bıraktılar, evi yaktı!
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim